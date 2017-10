Sindicatul „Oil Terminal“ ameninţă cu greva generală

Sindicatul „Oil Terminal“ amenință cu greva generală

Pacea socială este în echilibru instabil la compania „Oil Terminal“, din Constanța. Cauza o reprezintă eșecul negocierilor salariale. Pe data de 24 ianuarie 2011, sindicatul a înregistrat conflictul de interese. Ieri, la ora 10, la sediul societății, în fața reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă, a avut loc o ultimă tentativă de a găsi soluția de compromis. Ce susține liderul sindicatului Pozițiile sindicatului și administrației sunt despărțite de o diferență de 4%, care se dovedește suficient de mare pentru a aduce compania în pragul crizei sociale. Înaintea reuniunii de conciliere a conflictului, i-am chestionat pe „generalii” celor două tabere, aflate încă „pe picior de pace”. Liderul sindicatului, Aurel Gheorghe, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Singurul punct asupra căruia nu ne-am înțeles se referă la creșterea salariilor. Sindicatul solicită o majorare de 8%, care înseamnă indexarea cu inflația din 2010. Conform „Buletinului statistic”, aceasta a fost de 7,96%. Conducerea nu a oferit mai mult de 4%. În această fază, ne-am blocat. Când nicio parte nu cedează, este clar că va continua conflictul. Noi am argu-mentat că producția anului viitor este suficientă pentru a asigura creșterea de 8%. Dacă astăzi nu se ajunge la un compromis, sindicatul va declanșa greva de avertisment, de două ore și, apoi, greva generală. Noi avem acordul salariaților, care au semnat tabelele. Totul se suprapune și peste intenția guvernului de a aduce modificări Codului Muncii și legislației muncii în general. Salariul mediu brut, în compania noastră, este de 1.600 de lei, la care se adaugă sporuri, prime.” Ce spune directorul general De pe cealaltă parte a „baricadei”, directorul general, Silviu Wagner, a făcut următoarea declarație pentru ziarul nostru: „Negocierea salariilor a început în noiembrie 2010. Sindicatul au cerut o majorare de 15%. Conducerea a explicat că Oil Terminal nu poate suporta o creștere mai mare de 4%, chiar dacă Ministerul Finanțelor Publice a stipulat în mod clar că, la companiile de stat, nu se acordă o majorare salarială mai mare de 3,2%. Ulterior, au mai avut loc alte runde de negocieri. Noi am rămas ferm pe poziție, având în vedere rezultatele economice ale companiei, obligațiile sale față de acționari și programul de investiții, de care depinde viitorul ei, al locurilor de muncă ale celor 1.235 de angajați. Apoi. sindicatul și-a redus solicitările, coborând de la 15% la 10%. După ultima întâlnire, cea din data de 6 ianuarie 2011, s-a în-tocmit procesul verbal, consemnându-se ultima solicitare a sindicatului, de 8%. Oferta administrației s-a menținut la 4%. În plus, conducerea societății se angaja să renegocieze salariile la data de 1 iulie 2011 și, dacă rezultatele economice din primul semestru permit, să acorde diferența de 4%. Sindicatul a spus „Nu! Vrem 8% din start, de la 1 ianuarie 2011". Pe ce ne bazăm când spunem că nu putem oferi mai mult de 4%? Pe creșterea prognozată în anul 2011. Sporul estimat al volumului de marfă este de doar 150.000 de tone. Anul 2010 s-a încheiat cu un profit de 3,5 milioane de lei. Banii aceștia nu pot fi cheltuiți cu majorările salariale. Acestea trebuie asigurate din activitatea lui 2011. Acționariatul va decide cum folosește profitul anului 2010. Avem de plătit investiții, divi-dende, impozit pe profit. Trebuie să se știe că 50% din cheltuielile societății sunt cu salariile. Nu suntem o unitate de producție, ci prestator de servicii. Ca urmare, o pondere atât de ridicată a acestor cheltuieli nu se justifică (pentru cei ce nu cunosc activitatea societății, trebuie amintit că Oil Terminal execută servicii de încărcare - descărcare a mărfurilor lichide din nave, de depozitare și transport prin conducte, operațiuni automatizate în cea mai mare măsură).” Compromis ratat Discuțiile la masa verde au durat trei ore, fără să se ajungă la vreun rezultat. Ce va urma? „Vom continua conflictul - a anunțat Aurel Gheorghe. Vineri, cu sprijinul federației din care facem parte, vom încerca să ajungem la ministrul Economiei. În calitate de acționar majoritar, ministerul poate accepta majorarea salarială de 8%. Dacă răspunsul va fi negativ, vom stabili calendarul acțiunilor revendicative: grevă de avertis-ment, grevă generală, miting de protest.”