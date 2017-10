Sindicatul Liber al Navigatorilor, obiect de studiu al Universităţii Bordeaux

2

sln

Daca nici sln-ul nu mai comunica cu navigatorii, atunci nu o mai face nimeni. daca vrei sa sti ce face sindicatul, asculti radioul,te uiti prin ziare si la tv si sti exact lor de lucru. Apoi daca ai un necaz, suni la numerele de telefon cunoscute sau trimiti un fax, un sms ori un e-mail si sigur gasesti pe cineva sa te ajute. SLN-ul functioneaza din 1989 neinterupt, crescand in putere de la an la an. Este ceea ce noi marinarii avem nevoie, iar ceea ce fac acei oameni de acolo nu mai face nimeni in tara asta. Eu nu am auzit de spaga sau incompetenta in cadrul SLN si slava domnului am avut niste probleme mari rezolvate cu sln-ul. Eu tin sa spun : multumesc sln !