Sindicatul Liber al Navigatorilor continuă campania împotriva navelor sub standard

Black Sea Campaigne (campania împotriva navelor sub standard de la Marea Neagră) continuă, a anunțat Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, în cadrul conferinței organizate vineri, 5 decembrie 2014, la Seamens’ Club (Clubul Marinarilor), din Constanța.În perioada următoare, SLN va difuza către toate autoritățile - Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii, Autoritatea Navală Română -, către instituțiile de învățământ superior, CERONAV, agențiile de crewing și navele cu navigatori români, filmul documentar „Dark Side of Black Sea - Seafaring in substandard vessels” (Partea întunecată a Mării Negre - navigând pe vapoarele sub standard).„Dorim ca prin acțiunea noastră să determinăm autoritățile române să se implice mai mult în combaterea fenomenului navigației sub standard, în aplicarea Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC - 2006.Black Sea Campaigne, la care participă toate sindicatele navigatorilor din țările riverane Mării Negre, dă rezultatele așteptate. Numărul navelor sub standard și cel al echipajelor fără contracte colective de muncă sunt în scădere. Înseamnă că suntem pe drumul cel bun” - a declarat liderul SLN.La conferința de presă au participat, de asemenea, vicepreședintele Costică Stici și secretarul general Aurel Stoica.Filmul „Dark Side of Black Sea - Seafaring in substandard vessels” este o analiză critică a shipping-ului din această zonă a lumii. „Disecția” scoate la lumină o flotă - tumoare, dominată de nave uzate fizic și moral, sub standardele tehnice internaționale, îmbătrânite, adevărate coșciuge plutitoare. Piața forței de muncă marinărești este zugrăvită în culori dure: primitivă, obedientă, având o cultură a sclaviei. Despre salarii se spune că sunt printre cele mai mici din shipping-ul mondial: între 600 dolari, pentru marinarii azeri, și 1.200 dolari, pentru români. Chiar și așa, echipajele rămân neplătite cu lunile.Documentarul prezintă mărturii cutremurătoare despre mafia din shipping-ul turcesc, care nu se dă în lături de la șantaj și folosirea violenței înarmate, despre cârdășia dintre societățile de asigurări și armatori, pentru a trage pe sfoară victimele naufragiilor, bolilor și accidentelor de muncă.Eroii filmului sunt: marinarii scăpați din naufragii, care și-au văzut colegii pierind în valurile Mării Negre; părinții, soțiile și copiii marinarilor dispăruți sub ape, cărora le-au secat ochii de prea multe lacrimi vărsate; navigatori de pe coșciugele plutitoare, neplătiți cu lunile, care vorbesc cu durere despre familii rămase acasă, fără mijloace de existență; victime ale accidentelor de muncă pe mare, mutilați și fără nicio compensație bănească, pentru care moartea ar fi o izbăvire; lideri de sindicat care arată cu degetul spre autoritățile naționale care nu fac nimic pentru marinari.Varianta filmului titrată în limba română poate fi accesată de pe site-ul sindicatului (la adresa http://sln.org.ro/index.php/site-help/site-map/articles/12-rokstories-n01/74-dark-side-of-black-see).