Sindicatul din Șantierul Naval Constanța declanșează campania pentru reducerea fiscalității salariale în construcțiile de nave

În dorința de a lua pulsul mișcării sindicale la început de an, pe data de 4 ianuarie 2022, i-am făcut o vizită lui Dede Perodin - președintele sindicatului, la sediul său din incinta șantierului. Aflând care este tema discuției, interlocutorul a răbufnit:



„Domnule, sunt dezamăgit de evoluția mișcării sindicale din România. Confederațiile sindicale și-au pierdut, practic, rolul și forța pe care o aveau până în anul 2008, când a fost desființat contractul colectiv la nivel național. Lipsa lui afectează puternic negocierile salariale la nivel de unitate economică, lipsindu-le de un fundament și un reper solid.





În plus, din cauza legislației potrivnice, contractele colective la nivel de ramură nu pot fi practic negociate, astfel că federațiile

Creșteri salariale la SNC





Referindu-se la cazul particular al Sindicatului Liber al Navaliștilor din SNC, Dede Perodin a afirmat: „Cred că suntem unul dintre cele mai solide sindicate din țară. În unitatea noastră, de-a lungul timpului, s-a construit o relație de parteneriat, de încredere și colaborare între acționariat și sindicat. Avem un contract colectiv de muncă foarte bun, cu durata de doi ani și posibilitatea de prelungire cu încă un an. Pentru acest an este prevăzută o creștere salarială colectivă, în sumă fixă, de 200 de lei, începând cu luna mai, iar din luna octombrie cu încă 200 de lei. În continuare purtăm discuții cu acționarul majoritar, cu domnul Gheorghe Bosînceanu, să găsim soluții pentru a devansa creșterea salarială la 1 martie.”