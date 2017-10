Sindicatul „Decirom“ se pregăteşte de grevă

Sindicatul „Decirom“ se pregătește de grevă

Marţi, 05 Iulie 2011

„Nu am găsit înțelegere din partea administrației, în ciuda deschiderii pe care am manifestat-o. Administrația ne obligă, practic, să recurgem la ultima soluție: greva” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Silviu Stanciu, președintele Sindicatului „Decirom”. Ieri, la sediul unității, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă au încercat să medieze conflictul de interese dintre partenerii sociali. Tentativa a fost zadarnică, cele două părți situându-se pe poziții ireconciliabile. Administrația intenționează să reducă salariile cu 15% și să diminueze sau să elimine alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă.„Nu mai putem suporta cos-turile salariale actuale. Concurența noastră are cheltuieli cu salariile mai mici cu 40% decât noi. Volumul de marfă este foarte scăzut, dolarul s-a depreciat, motorina s-a scumpit, iar tarifele de operare au scăzut foarte mult. Cu riscul declanșării grevei generale, vom trece la reducerea salariilor. Este unica soluție de supraviețuire a companiei” - a declarat directorul general Valeriu Băjenaru.Sindicatul susține că drepturile angajaților sunt apărate de contractul colectiv de muncă, valabil până la 1 iunie 2012, de contractele individuale de muncă și de Codul muncii. El atenționează administrația că va fi nevoită să lupte pe două fronturi: cu greva și cu justiția. „Lucrătorii sunt deciși să se adreseze instanțelor de judecată, dacă le vor fi tăiate salariile” - afirmă liderul de sindicat.