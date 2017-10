Sindicatul de la „Socep“ a îngropat securea războiului

În danele companiei portuare „Socep” se află 5 nave la operare. Pe „Akaylar 2\\\", docherii și mecanizatorii încarcă 3.975 tone de laminate pentru Turcia. „TM Cheget” va prelua 2.513 tone de PFL. „Yildirim K” a adus, din Spa-nia, 1.350 tone de țevi, pentru clienți din România. Nava „Ostermarsch” a sosit pentru a încărca 5.000 tone de uree produsă în țara noastră, iar în magaziile lui „Newton” urmează să se încarce 3.000 tone de țevi, aflate în tranzit din Malaezia spre Turcia. Compromis la masa verde Activitatea companiei „Socep” a scăpat de amenințarea grevei generale. Sindicatul a pus capăt conflictului social după ce a ajuns la o înțelegere cu administrația. Lucrurile s-au tranșat la masa verde a negocierilor, cei doi parteneri sociali reușind să ajungă la un compromis. „Împreună am căzut de acord să prelungim cu un an vechiul contract colectiv de muncă. Există câteva modificări de natură nesalarială. În timpul negocierilor, am acceptat trei dintre propunerile sindicatului, care vizează condițiile de muncă. Trebuie să vă spun că administrația acordă o mare atenție problemelor legate de acest domeniu. În privința salariilor, ne-am înțeles să reluăm negocierile peste 6 luni, în februarie 2010. În funcție de volumul de activitate, de rezultatele economice, vom putea lua o decizie. Consider că sindicatul a dat dovadă de maturitate punând capăt conflictului. Îm-preună cu el, am ajuns la cea mai bună soluție a momentului” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general Daniel Linteș. Criza containerelor „Socep” nu este singura companie portuară care s-a văzut nevoită să înghețe salariile. Criza economică a dus la o scădere dramatică a traficului de mărfuri, îndeosebi în sectorul mărfurilor containerizate. „Am pierdut circa 90% din fluxul de containere - afirmă Linteș. Faceți comparația! În septembrie 2008, compania noastră a manipulat 21.419 TEU (containere convenționale), iar în septembrie 2009, doar 994 TEU.” Scăderea traficului de containere la „Socep” și în celelalte terminale specializate din portul Constanța este consecința directă a crizei economice. Aceasta a condus, pe de o parte, la diminuarea comerțului de mărfuri containerizate dintre Europa și Orientul Îndepărtat, în special China, iar pe de altă parte, la trecerea de la transportul cu portcontainere de mare capacitate la cel cu nave de volum mediu și mic. Acestea din urmă pot acosta și în porturile cu adâncimi mai mici, din Ucraina, care și-au construit propriile terminale specializate. Astfel, portul Odessa oferă adâncimi de până la 12,3 m în terminalul de containere. Din aceste cauze, pentru moment, portul Constanța și-a pierdut statutul pe care îl deținea la Marea Neagră, de platformă de distribuție a mărfurilor containerizate. În anii trecuți, acestea erau aduse la Constanța cu nave mari, descărcate, depozitate și transportate, mai apoi, cu nave mici spre alte des-tinații, în special spre Ucraina. Mărfurile salvatoare Acesta este motivul pentru care, în ultimele luni, „Socep” și-a îndreptat atenția spre piața măr-furilor generale. „În perioada iulie - septembrie am reușit să atragem un volum de mărfuri chiar mai mare decât în anii buni - afirmă directorul general. Am înregistrat creșteri mai ales la mărfurile vrac, în special la cereale.” Necazul este că aceste rezultate s-au obținut cu sacrificii în ceea ce privește veniturile, compania fiind nevoită să accepte reducerile de tarife de operare solicitate de clienți. Altfel spus, „Socep” a muncit mai mult, dar pe bani mai puțini. Acesta nu este, însă, un motiv pentru companie să se plângă. Câtă vreme își poate permite să păstreze toate locurile de muncă și să plătească docherii cu 3.000 – 3.500 de lei pe lună, cum s-a întâmplat în luna august, este bine pentru toată lumea, chiar dacă efortul este mai mare. Conducerea companiei se așteaptă ca traficul de mărfuri generale să se mențină cel puțin la nivelul actual în viitoarele luni. „Avem un contract foarte bun la alumină și bauxită, cantitatea de produse metalurgice este în creștere la export. Contăm, de asemenea, pe tranzitul și exportul de cereale. Dacă activitatea va evolua conform așteptărilor, vom putea discuta anul viitor despre creșteri salariale” – a declarat Daniel Linteș.