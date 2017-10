Sindicatul-cui din coasta administraţiei RATC

Sindicatul-cui din coasta administrației RATC

La sfârșitul anului 2009, sindicatul lui Ibraim Temur, de la RATC Constanța, a suferit o hemoragie. Peste 200 de membri l-au părăsit pentru a înființa o organizație care să-i reprezinte mai bine în relația cu administrația. Sindicatul Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe (acesta este numele său de botez) a fost recunoscut în luna decembrie de statul român și curând s-a afiliat la Federația Sigol, din Cartel Alfa. Gheorghe Mocanu, liderul tinerei organizații, este un vechi militant sindical, din sectorul energetic. În ultima perioadă a activat în cadrul organizației non-guvernamentale Asociația Creștină a Muncii. „Anul trecut, după acțiunea de protest spontană a 400 de lucrători de la RATC, am fost contactat de o parte dintre aceștia. Erau nemul-țumiți de liderii lor. Între vârful și baza sindicatului se produsese o ruptură. Oamenii mi-au spus că doresc să înființeze o altă organizație și mi-au cerut să-i reprezint” - a declarat Mocanu, pentru cotidianul „Cuget Liber”. Împotriva celor ce și-au dat demisia din vechea organizație au început presiunile din toate părțile, inclusiv din direcția managementului regiei; tinerei organizații i-au fost puse bețe în roate, susține liderul noului sindicat. „S-a ajuns până acolo încât nu mi se permite accesul în RATC, să iau legătura cu membrii de sindicat, pe motiv că nu sunt salariat al regiei” - povestește Mocanu. Relațiile cu administrația s-au încordat prea mult. Pentru a le aduce la normalitate, sindicatul a cerut ajutorul justiției. „Împotriva a trei persoane din regie am depus o plângere penală” - afirmă liderul de sindicat. Pe de altă parte, sindicatul a dat în judecată regia. Motivele invocate în sesizarea adresată instanței sunt: neacordarea sporului de noapte conform articolului 123 din Codul Muncii; neacordarea coeficienților din grila de salarizare din contractul colectiv de muncă pe ramură; nerespectarea modului de calcul al orelor suplimentare și sărbătorilor legale; modalitatea de calcul a consumului de combustibil lasă loc la suspiciuni; regulamentul de ordine interioară încalcă mai multe legi; refuzul reținerii cotizațiilor de sindicat pe ștatul de plată al salariilor, pentru a fi virate sindicatului și altele. În final, reclamantul îi solicită instanței să constate nulitatea relativă a contractului colectiv de muncă pe unitate, valabil pentru intervalul 2009 - 2011. Mocanu a declarat că, prin intermediul presei, dar și printr-o sesizare scrisă, va cere Curții de Conturi Constanța să cerceteze consumurile de carburanți de la RATC. Noul sindicat intenționează să-și extindă aria de cuprindere la toate serviciile publice din județul Constanța. „Tocmai pentru faptul că are o conducere externalizată, care nu poate fi manipulată de managerii regiilor și instituțiilor statului, organizația noastră poate reprezenta mai bine interesele salariaților. Noi promovăm tipul de sindicalism pe care îl așteaptă de fapt lucrătorii români: combativ, profesionist, centrat pe nevoile lor reale” – susține Mocanu.