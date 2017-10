Sindicatele portuare se opun desfiinţării Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

Sindicatele portuare se opun desființării Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

Ministrul transporturilor Radu Berceanu s-a angajat în fața guvernului și a opiniei publice să desființeze Agenția de Sănătate Publică de pe lângă minister, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Compania Națională de Comunicații pe Mare Radionav, Compania Națională Administrarea Porturilor Dunării Fluviale, Societatea de Administrare Active Feroviare, Societatea de Turism și Institutul Național de Calificare și Instruire Feroviară. Cu Societatea Maritim Trading Center Television lucrurile sunt mai simple, de ea ocupându-se lichidatorul. Obligații internaționale uitate Anunțul a stârnit reacția Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. Într-o scrisoare adresată ministrului transporturilor, organizația își exprimă dezacordul față de intenția desființării prin comasare a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM, care ar urma să devină o structură a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Federația îi amintește ministrului că ARSVOM a fost înființată prin OG nr. 33/2004, pentru a răspunde obligațiilor pe care România și le-a asumat, atunci când a ratificat: Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 1974); Convenția internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare; Convenția internațională privind salvarea (SALVAGE 1989); Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78); Acordul de cooperare privind activitatea de căutare și salvare pe mare, dintre statele riverane Mării Negre (1998); Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării (semnată la București, pe 21 aprilie 1992). Cheltuieli asumate Conform obligațiilor asumate, „activitatea de căutare și salvare a vieților omenești se efectuează gratuit de către statul român, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, pentru orice persoană, indiferent de naționalitatea acesteia” - se arată în scrisoare. Aceasta presupune că: „Fondurile necesare pentru achiziționarea și întreținerea navelor, a echipamentelor și instalațiilor utilizate la căutarea și salva- rea vieților omenești, de către instituțiile publice aflate sub autoritatea sau în subordinea ministerului, după caz, se asigură din alocații de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital și din subvenții, în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul ministerului.” Lucrurile stau la fel și în cazul poluărilor provocate de nave. Această activitate este reglementată detaliat în Planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1593/2002. Investiție în salvarea vieții Sindicatele îi aduc aminte ministrului că: „În anul 1999, Comisia Europeană a inițiat programul twinning pentru România, privind siguranța navigației și protecția mediului marin. În cadrul programului de twinning administrațiile maritime suedeză și spaniolă au verificat modul de implementare în legislația națională a convențiilor internaționale referitoare la siguranța maritimă, prevenirea și combaterea poluării marine.” Mai mult, prin proiectul twinning RO99/IB/-TRB-01 au fost recomandate și s-au achiziționat dotările de strictă necesitate: 2 nave SAR; 3.000 ml de baraj antipoluare în port; 5.000 ml de baraj antipoluare în mare deschisă; sistemul MRCC (Centru de coordonare a căutării și salvării pe mare); 3 șalupe rapide pentru salvare și lansarea barajelor antipoluare; 2 pompe skimmer 130mc/h; 5 pompe skimmer 10-20 mc/h; 10 tancuri portabile pentru stocarea hidrocarburilor (25 t/buc). O comasare imposibilă Federația sindicală consideră, pe bună dreptate, că nu se pot comasa două entități (administrația porturilor maritime și ARSVOM) care sunt total diferite prin obiective și statut. Compania Națională Adminis-trația Porturilor Maritime Constanța, după cum arată și denumirea sa, se ocupă cu administrarea porturilor, nu și cu ceea ce se întâmplă în afara acestora, pe mare. Acționarii ei sunt: Ministerul Transporturilor (care deține 60% din acțiuni), Consiliul Municipal Constanța (20%) și Fondul Proprietatea (20%). Rațiunea ei de a fi este realizarea profitului, în interesul acționarilor săi, care sunt instituții publice, precum și persoane juridice și fizice private. ARSVOM se află în subordinea statului român și a fost înființată, după cum s-a văzut, pentru a îndeplini anumite obligații asumate de acesta pe plan internațional. Existența sa este legată de ceea ce se întâmplă în afara porturilor, misiunea sa fiind căutarea și salvarea oamenilor, precum și intervenția în caz de poluare pe mare. Aceste activități nu aduc profit, dimpotrivă, numai cheltuieli. Chiar dacă ar vrea, statul român nu are dreptul legal să transfere obligațiile (și cheltuielile), pe care și le-a asumat pe plan internațional, în cârca unei companii cu capital majoritar de stat. O asemenea decizie ar prejudicia interesele tuturor acționarilor și, cu certitudine, cei privați s-ar adresa justiției și ar avea câștig de cauză. Cu jalba la Comisia Europeană „Înainte de a anunța pe post desființarea / comasarea unor agenții, companii, ar fi trebuit să aibă loc o întâlnire între autoritățile statului, sindicate și comunitățile locale; în nenumărate rânduri, federația noastră a făcut propuneri de organizare / reorganizare a porturilor românești, care nu au fost luate în seamă de experții ministerului” - se arată în mesaj. Federația consideră că măsura comasării nu va aduce economii la buget, pentru că personalul actualei agenții este cel mai prost plătit în raport cu salarizarea practicată în celelalte agenții din țară. Astfel, marinarul are un salariu de 600 de lei, iar comandantul – 1.100 lei. Președintele federației, Petre Costel, atenționează că, dacă mi-nisterul nu își va reconsidera poziția în privința agenției, organizația sa va informa Comisia Europeană, va apela la sprijinul Federației Internaționale a Transportatorilor și va iniția acțiuni de protest. Dorel Onaca, directorul general al ARSVOM, a declarat că nu a fost informat oficial despre intențiile Ministerului Transporturilor și că nu dorește să facă nici un comentariu în această chestiune.