Sindicatele portuare cer ajutorul ministrului Anca Boagiu

Ideea înființării unei agenții de ocupare și formare profesională a muncitorilor portuari este veche, de peste 15 ani. La vremea respectivă, proiectul a fost susținut de sindicatele din portul Constanța și de o parte dintre manageri și patroni. În concepția lor, agenția ar fi trebuit să furnizeze lucrători calificați în perioadele de vârf de trafic. Pe vremea când la cârma Ministerului Transporturilor se afla Traian Băsescu, s-a făcut primul pas în această direcție. Celebra OG 22/1999 a prevăzut pentru prima oară în istoria porturilor românești că: „Pentru optimizarea folosirii muncitorilor portuari în funcție de variația traficului portuar și pentru perfecționarea și policalificarea acestora se înființează agenții de ocupare și formare profesională a muncitorilor portuari.” Ordonanța prevedea că agențiile se constituie și funcționează în sistem bipartit, cu participarea egală și liberă a organizațiilor sindicale și a operatorilor portuari. Deși exista o lege favorabilă, agenția nu s-a născut din vina patronatului. Între operatorii portuari existau poziții divergente. Nu toți o considerau necesară și, ca urmare, n-aveau de gând să contribuie la finanțarea ei. Sub presiunea Federației Naționale a Sindicatelor Portuare (FNSP) și a BNS, care vedeau în existența agenției un mijloc de a pune capăt muncii la negru în porturi, modificările ulterioare ale OG 22/1999 au menținut prevederea și chiar au îmbunătățit-o. Cel mai recent act normativ, Legea 108/2010, stipulează, la articolul 63 (indice 1), înființarea agenției în scopul „asigurării forței de muncă portuară de rezervă și pentru optimizarea folosirii acesteia în funcție de variația traficului portuar”. Mai mult, sunt precizate sursele de finanțare a agenției (cotizații lunare ale muncitorilor portuari înscriși la agenție; cotizații lunare ale asociaților - sindicate și patronate; contribuții lunare ale operatorilor economici, în cuantum de 0,05 lei/tona manipulată sau 0,1 lei/container; contribuții de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; venituri din activitate și altele). A trecut un an de la intrarea legii în vigoare, fără să se fi pus vreo piatră la temelia agenției. Federația Națională a Sindicatelor Portuare se zbate ca peștele pe uscat, dar singură nu poate face nimic. „Agenția trebuia înființată de-acum 10 ani. Unii dintre patronii din portul Constanța, care folosesc munca la negru, se opun înființării ei. Este mai ușor să plătească oamenii din mână, decât cu contracte individuale de muncă. De altfel, nu cred că respectivii patronii se opun acestui proiect, ci managerii de sub ei. Directorii, nu acționarii firmelor sunt cei care lucrează cu furnizorii de muncă la negru” - susține Petre Costel, președintele federației. Întrebat dacă mai crede în viitorul acestui proiect, blocat de peste un deceniu, liderul sindical a declarat: „Vom înființa agenția, pentru că ea funcționează în marile porturi europene. Așteptăm să ne întâlnim cu ministrul transporturilor, Anca Boagiu. Sperăm ca în această săptămână să putem clarifica toate problemele.” Într-o declarație de presă făcută săptămâna trecută, ziarului „Cuget Liber”, Viorel Panait, președintele Organizației Patronale „Operatorul Portuar”, s-a declarat partizanul înființării agenției de muncă portuară.