La Bruxelles,

Sindicatele europene discută viitorul marinăriei

Pe data de 8 iunie 2016, la Bruxelles, are loc reuniunea Federației Europene a Lu-crătorilor din Transporturi (ETF), din care face parte și Sindicatul Liber al Navigatorilor.„Vom analiza rezultatele strategiei transporturilor europene pe perioada 2013 - 2017, care a fost convenită cu Asociația Armatorilor Europeni, sub egida Comisiei Europene. În esență, aceasta are în vedere evoluția trans-portului european și a factorului social (locuri de muncă, pregătire profesio-nală). Vrem să stabilim unde am ajuns, ce s-a realizat din ceea ce ne-am propus, ce corecții trebuie aduse și, totodată, vom analiza proiectul de stra- tegie pe următorii patru ani, al Comisiei Europene” - a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul SLN.Conform strategiei 2013 - 2017, statele Uniunii Europene au obligația să încurajeze transportul maritim de mărfuri pe distanțe scurte și cel fluvial, astfel încât să se descongestioneze transportul rutier, să se reducă costurile de transport pe tona de mărfuri și poluarea.„Pentru navigatori, această strategie înseamnă locuri de muncă în plus. Ea presupune asigurarea de nave noi, mai mici, specifice transportului costier și fluvial, care pot fi construite foarte bine în șantierele navale europene” - afirmă Mihălcioiu.Tema îmbarcării navigatorilor europeni pe navele din flota europeană este un alt punct al dezbaterilor de la Bruxelles. „Ceea ce vă pot spune acum - cifrele urmează să fie făcute publice în cadrul reuniunii - este faptul că ponderea echipajelor europene pe navele europene nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre și al eforturilor făcute de Comisia Europeană. Trebuie să fac o precizare: când vorbește despre navigatori, Comisia se referă doar la ofițeri. Noi, sindicatele, am arătat de fiecare dată că și nebrevetații sunt navigatori. Chiar dacă punctul nostru de vedere a fost acceptat, la nivel declarativ, măsurile Comisiei îi vizează în special pe ofițeri. Trebuie continuate eforturile pentru creștere numărului de navigatori europeni din flota europeană, mai ales pe navele care se construiesc în prezent, iar pentru aceasta este necesară o pregătire profesională bună, aplicată la nave specializate și zone specifice. Deoarece costurile cu forța de muncă europeană sunt mai mari, armatorii trebuie stimulați. Pe navele cu pavilion european se plătesc taxe și contribuții sociale pentru echipaje, în timp ce pe navele non-europene nu există asemenea condiționări” - relatează liderul de sindicat.Proiectul navelor fără echipaje, privite ca o amenințare pentru meseria de navigator, revine în atenția sindicatelor europene. „Noi sprijinim progresul tehnologic, cercetarea științifică, dar credem că scopul lor nu trebuie să fie eliminarea omului de pe mare, ci îmbunătățirea condițiilor de navigație. Nu ne închipuim o societate în care omul să nu facă nimic, doar să consume și să stea într-o vacanță de-o viață, iar roboții să muncească în locul lui” - spune Mihălcioiu.În cadrul acestei reuniuni se va discuta și despre participarea sindicatelor la Săptămâna Shipping-ului European, care va avea loc începând cu 27 februarie 2017. „Vom organiza o serie de acțiuni prin care vom atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă navigatorii.”O altă temă se referă la măsurile de combatere a dumping-ului social. Sunt semnale că, odată cu aplicarea Convenției internaționale privind munca și viața pe mare - MLC 2006, fenomenul a început să piardă teren.Vizele navigatorilor și libera lor circulație în spațiul european, precum și problematica incriminării navigatorilor în cazul accidentelor martime grave și a poluărilor, produse din cauze ce nu le sunt imputabile, vor fi alte teme de dezbatere.„Voi profita de prezența, la această reuni-une, a unui reprezentant al Agenției Europene de Securitate Maritimă (EMSA), pentru a discuta despre reînnoirea certificatelor de capacitate ale nebrevetaților. După cum se știe, doar cei ce au navigat cel puțin 12 luni în perioada 2008 - 2012 beneficiază de această măsură, fără cursuri și examene. Noi, SLN și agențiile de crewing din țara noastră, având în vedere sfaturile specialiștilor maritimi, dorim ca reînnoirea certificatelor să se facă din oficiu, conform Convențiiei STCW, pe baza experienței acumulate în 12 luni de îmbarcare, din ultimii trei sau cinci ani, iar în momentul în care expiră docu-mentele, navigatorii să treacă prin formele de pregătire cerute de convenție” - a declarat liderul SLN.