Sub impulsul negocierilor la nivel național

Sindicatele din transporturi vor solicita majorarea salariului minim brut pe ramură cu 15 – 20%

În cursul săptămânii viitoare, în București, se va întruni biroul executiv al Convenției Sindicale Naționale a Transportatorilor din România. Evenimentul are o semnificație și importanță aparte. La această reuniune, sindicatele membre vor solicita începerea negocierii salariului de bază minim brut pe anul 2010 și a altor drepturi salariale. Conducerea organizației va fi mandatată să facă demersurile necesare ca partenerii sociali să aibă prima întâlnire pe această temă la 15 noiembrie. Actualul contract colectiv de muncă la nivelul ramurii transporturi este valabil până în 2010, dar salariile pot fi discutate în fiecare an. Negocierile actuale se anunță a fi mai dificile decât oricând. În 2009, criza economică a afectat grav comerțul intern, comerțul exterior și cel de tranzit prin România. Turismul a înregistrat scăderi semnificative, iar populația și-a restrâns consumul. Transportatorii au fost afectați în mod direct. Scăderea volumului de mărfuri de pe piață și a numărului de pasageri înseamnă venituri mai puține și concurență mai acerbă. Mulți dintre transportatori au fost nevoiți să își reducă tarifele, să înghețe salariile, să opereze concedieri, să renunțe la investiții. Se poate spune de pe acum că patronatul va propune menținerea actualului salariu de bază minim brut, de 700 de lei. El va aduce ca argumente scăderea cifrei de afaceri și a profitului în acest an și estimările privind continuarea crizei și în 2010. Sindicatele, în schimb, vor solicita majorarea salariului, făcând apel la vechile argumente (creșterea prețurilor, scăderea puterii de cumpărare a salariilor), dar și la altele noi, precum creșterea volumului de muncă al lucrătorilor rămași în activitate, după valurile succesive de concedieri, și faptul că în cadrul negocierilor la nivel național se discută creșterea salariului minim pe economie de la 600 de lei la o sumă între 705 – 740 lei. Ele vor susține că, dacă salariul minim la nivel național se majorează cu 17 - 20%, este firesc ca respectiva creștere să fie operată și la salariul minim pe ramură, pentru a se respecta actuala ierarhie a salariilor din economie. Lupta se va duce în jurul salariului minim, pentru că toate celelalte lefuri sunt calculate în funcție de el, pe baza unor coeficienți: muncitori necalificați – 1; muncitori calificați - 1,5; maiștri - 1,6; subingineri - 1,8; personal cu studii superioare – 2. Mai mult, la salariile de bază brute, rezultate din calcul se aplică o serie de sporuri, precum: pentru condiții deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile - 10%; pentru condiții speciale - 25%; pentru condiții nocive de muncă - 10%; pentru orele suplimentare și pentru orele lucrate în zilele libere și în zilele de sărbători legale - 100%; pentru zilele libere de sâmbătă și duminică acordate cumulat conform Codului Muncii - 200%; pentru lucrul în timpul nopții - 25%. La aceste sporuri trebuie adăugat și cel pentru vechime în muncă, care poate ajunge la 25%. Federația Națională a Sindicatelor Portuare este membru al Convenției Sindicale Naționale a Transportatorilor. Ea va solicita creșterea salariului de bază minim pe ramură, a declarat Petre Costel, președintele organizației.