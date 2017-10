Sindicatele din şantierele navale se unesc într-o federaţie

Sindicatele din șantierele navale se unesc într-o federație

Produsele industriei navale au un ciclu lung de fabricație și tocmai de aceea criza economică în acest sector de activitate va dura mai mult timp decât în alte domenii. Flota mondială are o capacitate de transport mai mare decât nevoile comerțului internațional, iar navele contractate deja, care vor fi livrate în acest an și în 2010, vor amplifica decalajul de pe piața navlurilor. Veniturile au scăzut dramatic în shipping. Armatorii nu se mai gândesc să lanseze comenzi de nave noi, iar băncile nici nu mai vor să audă de asemenea investiții. În aceste condiții, pentru șantierele navale din întreaga lume se anunță vremuri grele. Constructorii de nave mai trăiesc un an cel mult din contractele încheiate în perioada de boom economic, după care… Dumnezeu cu mila! „Industria navală românească a fost prinsă de vârtejul general și consecințele crizei se văd la tot pasul – afirmă Dede Perodin, președintele Sindicatului Liber al Navaliștilor din Șantierul Naval Constanța. Pentru patronatul, managerii și salariații din construc-țiile de nave, situația devine pe zi ce trece tot mai critică. Pentru noi, sindicatele, este tot mai clar că această industrie nu va reuși să traverseze criza, fără consecințe ireparabile, dacă nu vom obține sprijinul statului român, al Comisiei Europene. Este nevoie, în primul rând, de comenzi de stat, așa cum se întâmplă, spre exemplu, în construcțiile de drumuri, de locuințe, spitale și școli. Tocmai de aceea, sindicatul nostru a luat inițiativa de a reorganiza mișcarea sindicală din acest sector. Le-am propus colegilor mei din celelalte șantiere navale să înființăm o organizație reprezentativă pe plan național și internațional, sub titulatura Federația Sindicatelor din Șantierele Navale ale României – FSSNR. Inițiativa a fost bine primită și, în perioada 11 – 18 septembrie 2009, vom găzdui reuniunea în care se va decide constituirea acestei organizații.” Dede Perodin a efectuat un turneu în câteva mari șantiere navale pentru a lansa inițiativa, prilej cu care a reușit să realizeze o radiografie în această ramură industrială. Potrivit informațiilor primite de la Ion Oană, liderul sindicatului de la STX Tulcea, acest șantier naval are încărcare cu comenzi până la sfârșitul semestrului I 2010. Compania are 3.300 de salariați și construiește corpuri de nave de pasageri, de mici dimensiuni și nave de patrulare pentru Norvegia. Nu sunt probleme cu finanțarea pentru comenzile existente și încă nu se pune problema disponibilizărilor. STX Brăila a primit o parte dintre contracte de la STX Tulcea. Potrivit informațiilor date de viceliderul Marian Dumitru, compania produce corpuri de pasagere, remorchere și nave de patrulare pentru Norvegia. Mai are comenzi până în ianuarie 2010. Valentin Gheorgehe, liderul de la Damen Galați, a prezentat o situație mai complicată. Compania are 3.300 de angajați și, până la finele anului, va disponibiliza 1.000 de persoane, deoarece nu are de lucru pentru toată lumea. Abia din 2011 va exista încărcare suficientă. Atunci, vor intra în lucru spăr-gătoarele de gheață pentru Norvegia și Olanda. „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” are comenzi până în 2011 (2 portcontainere pentru Grecia și alte 10 pentru Germania), dar nu are capital de lucru, a informat liderul Marin Florian. Se pare că, începând din luna octombrie, situația se va agrava și nu vor mai fi bani pentru salarii. Din cauza dificultăților generate de lipsa finanțării, zvonistica este în floare și cuvântul „disponibilizare” este pe buzele multora. Sindicatul cere administrației ca în cazul în care se va ajunge acolo, să se renunțe mai întâi la subcontractori și la lucrătorii străini. „Șantierul Naval Constanța are situația cea mai stabilă – afirmă Dede Perodin. Compania are comenzi până la sfârșitul semes-trului I 2010 și finanțarea asigurată. În prezent, se poartă discuții cu o companie germană pentru un contract de 4 nave LPG plus opțiunea pentru alte 2 nave. Șantierul este cunoscut în piață pentru faptul că, spre deosebire de alte companii, poate realiza proiectarea, poate asigura echipamentele și poate obține finanțarea de la băncile străine, grație reputației sale și bunelor relații. După cum se știe deja, șantierul va participa la licitația pentru modernizarea celor două fregate ale Forței Navale a României. Ne așteptăm la o competiție puternică în actualele condiții de criză. Admi-nistrația urmărește și alte proiecte, care să asigure de lucru în viitor, mai ales pe piața reparațiilor navale. Până în prezent, din cei 1.200 de lucrători ai subcontractorilor au mai rămas 500. S-a renunțat deja la 60 de lucrători străini și până la sfârșitul anului vor pleca și ceilalți 40. Au fost disponibilizați, până acum, 90 de angajați. Vor înceta raporturile de muncă și cei care au contract pe perioadă determinată. Nu trebuie uitat faptul că, în această perioadă au crescut veniturile. De la 1 iulie, salariile s-au majorat cu 300 de lei.”