Sindicatele din sănătate strâng rândurile pentru a apăra drepturilor salariale

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România salută decizia Federației „Sanitas” de a se alătura acțiunilor pentru salvarea drepturilor angajaților din sănătate, se arată într-un comunicat de presă.„În condițiile în care de la începutul anului până în prezent Federația „Solidaritatea Sanitară” a fost singura federație sindicală din sănătate care s-a opus în mod consecvent actualei forme a Legii nr. 153/2017, apreciem alăturarea altor organizații sindicale în această luptă. Am demonstrat public în toată perioada consultărilor efectele negative ale proiectului de lege asupra angajaților și am arătat parlamentarilor, pe parcursul adoptării legii, că ea va conduce la scăderi salariale semnificative asupra marii majorități a specialiștilor din sănătate începând cu 1 ianuarie 2018.Suplimentar, pe parcursul negocierilor la contractul colectiv de muncă la nivel de sector ne-am străduit în mod consecvent să salvăm toate drepturile celor pe care-i reprezentăm.Calea negocierilor pare să-și fi epuizat posibilitățile în acest moment, puține variante de dialog având șanse reale. Declanșarea protestelor este singura soluție care poate impulsiona în mod eficient dialogul.În condițiile în care Guvernul va menține această atitudine de indiferență ce are ca rezultat scăderea salariilor angajaților din sănătate, este evident că alăturarea Federației „Sanitas” la acest val de acțiuni crește probabilitatea unei greve generale în sectorul sanitar. Încă sperăm să putem evita un astfel de protest radical. Este necesar însă ca Guvernul să dorească în egală măsură evitarea lui.”, se arată în mesaj.