Sindicatele declară război Guvernului Ponta

Pentru Cabinetul Ponta, pacea socială s-a încheiat. Vreme de un an și jumătate, marile confederații sindicale și-au respectat promisiu-nea făcută actualei coaliții guvernamentale și au ținut legați „câinii” revendicărilor sociale. Așteptau ca, la rândul ei, Puterea să-și îndeplinească angajamentul de a mo-difica legislația sindicală și a muncii.În timpul guvernării democrat-liberale, mișcarea sindicală a fost zguduită din temelii. Guvernul Boc a dus o luptă declarată împotriva structurilor confederative, încercând să le dea lovitura mortală prin modificarea legislației muncii, a dialogului social și desființarea contractului colectiv de muncă la nivel național. La acea vreme, conducerea Uniunii Social-Liberale le promitea liderilor confederațiilor sindicale că, odată ajunsă la putere, va schimba legile și va repune mișcarea sindicală în drepturi.Astăzi, când se poate lăuda că a strâns destulă vechime la cârma țării, Guvernul Ponta nu mai are curaj să se uite în ochii liderilor de sindicat. Ce ar putea să le spună: că îi convine ceea ce a făcut fosta guvernare și că nu vrea să schimbe nimic?Liderii marilor confederații și-au pierdut răbdarea. Au înțeles că sunt duși cu preșul și au decis să-i arate motanul Guvernului Ponta. „Cartel ALFA” a anunțat o campanie de proteste de lungă durată, cu acțiuni la ușa prefecților, a partidelor politice și a guvernului. Miercuri, 3 octombrie, sediul guvernului va fi pichetat de circa 150 de persoane, între orele 13 și 15. Acțiunea de pichetare va fi reluată în fiecare săptămână, în ziua în care Cabinetul Ponta are ședință. Totodată, zilnic, prin rotație, vor fi pichetate câte două prefecturi de județ.Protestele nu se vor opri „până ce guvernul nu intră într-un dialog social responsabil, în vederea găsirii soluțiilor adecvate problemelor prioritare ale membrilor noștri, dar și a celorlalți cetățeni” - a anunțat „Cartel ALFA”.La rândul său, Blocul Național Sindical a anunțat declanșarea acțiunilor de stradă la nivel național, pe perioadă nedeterminată de timp, începând cu a doua jumătate a lunii octombrie. Calendarul lor va fi făcut public după data de 10 octombrie. Protestele se vor desfășura: în fiecare localitate din țară în care se regăsesc organizații sindicale BNS, în coordonarea liderilor sindicali locali; la nivel județean, prin mitinguri în cascadă; la nivel național, printr-un miting de am-ploare.Ieri, BNS a dat publicității manifestul „Din stradă, cu lehamite”, în care se spune, printre altele: „Știm că protestele noastre nu vor zgudui Europa și nu vor produce schimbări majore în mentalitatea și acțiunile dumneavoastră, însă vrem să vă transmitem foarte clar, cât de sonor și vizibil putem, mesajul că aproape un sfert de secol de lipsă de respect este prea mult. Mesajul nostru va fi auzit de această dată de membrii Guvernului Ponta și membrii coaliției USL, care ne-au dovedit după un an și jumătate de guvernare că politicianul român s-a născut cu nărav de căpătuială și nu are poftă să schimbe nimic, însă rușinea acestei țări o poartă obrazul tuturor aleșilor din ultimii 24 de ani.”Pe lista revendicărilor marilor confederații se află, în principal, următoarele:- modificarea Legii Dialogului social (L62/2011) în forma propusă de partenerii sociali;- creșterea salariului minim pe economie la 1.000 lei, în 2014;- stoparea concedierilor din insti-tuțiile și companiile de stat;- servicii publice și sociale de calitate, accesibile tuturor cetă-țenilor;- realizarea unui dialog social real.Sindicatele acuză guvernul că face jocul organismelor financiare internaționale și companiilor multi-naționale, refuzând modificarea Legii Dialogului social. Ele amintesc faptul că, în urma desființării contractelor colective de muncă la nivel național și de ramură, au ajuns să beneficieze de această formă de protecție mai puțin de 30% dintre salariați, numărul lor fiind în continuă scădere. Din cauza condițiilor de reprezentativitate aproape imposibil de îndeplinit, până în prezent nu s-a încheiat niciun contract colectiv de muncă la nivel de sector.Organizațiile profesionale susțin că măsurile de relansare economică sunt practic inexistente, că nu s-a luat nicio măsură pentru a susține industria chimică și metalurgică, întreprinderile din acest sector fiind obligate să își închidă activitatea din cauza prețurilor foarte mari la gazele naturale și energie.Șansele de reușită ale anunțatelor acțiuni de protest nu sunt prea mari. Mișcarea sindicală nu mai este forța socială din urmă cu 15 - 20 de ani. Astăzi e puternic slăbită și se bucură de prea puțină încredere din partea propriilor membri. Când liderii ies la „război”, constată că „armatele” din spate sunt tot mai rarefiate și fără chef de luptă. Nu-i de mirare că, în ultimii 10 ani, marile confederații au înregistrat eșec după eșec în bătăliile cu Puterea.Guvernul Ponta știe prea bine care e forța reală a sindicatelor, că nu are de ce să se sperie. Mai curând se teme de reacția multinaționalelor, a patronatelor străine, care dețin puterea în economia românească. Dacă acestea închid două-trei lanțuri comerciale sau o fabrică, se face gaură mare în bugetul statului.Câtă vreme nu suntem în an electoral, pe guvernanți nu-i preocupă nici efectele politice ale protestelor. De altfel, puterea știe că sindicaliștii nu au alternative, că nu se vor lepăda de USL pentru a se arunca în brațele PDL.