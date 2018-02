Sindicatele contabilizează efectele "revoluției fiscale"

Sindicatele constănțene contabilizează efectele „revoluției fiscale”.„Dintre toate societățile cu capital privat în care avem sindicate afiliate, doar două au majorat salariul brut astfel încât transferul contribuțiilor sociale în sarcina angajaților să nu afecteze netul. Este vorba de Umex și Convex, din portul Constanța. Restul angajatorilor au acordat bonusuri, astfel încât salariații să nu fie afectați de modificarea fiscală”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ion Caraignat, președintele Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa” - Filiala Constanța.Probleme sunt doar în sistemul bugetar. Potrivit liderului de sindicat, în instituțiile unde se acordă sporuri s-au pierdut câte 200 - 300 de lei la venitul net. „Printre cei dezavantajați se numără cercetătorii de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, personalul care are grijă de animalele de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, personalul din creșe și din casele de cultură”, susține Caraignat.În schimb, Constantin Grosu, președintele Uniunii Județene Constanța a „CNSLR - Frăția”, afirmă că „revoluția fiscală” nu a creat probleme în unitățile pe care le reprezintă, ci doar câteva nemulțumiri punctuale în sectorul sanitar. Organizația pe care o conduce are sindicate afiliate în 14 unități economice și în 3 instituții de stat.„La Petromidia și Oil Terminal, transferul contribuțiilor s-a făcut cu majorarea brutului, astfel încât salariul net nu s-a micșorat. Mai mult, la Petromidia, salariul net a crescut cu 150 de lei. La celelalte societăți comerciale s-au acordat bonusuri - afirmă Grosu. Situația la nivel de județ ar trebui să fie analizată, la sfârșitul lunii februarie, pe baza datelor prezentate de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în cadrul comisiei mixte, instituită la nivelul Prefecturii Constanța, din care face parte și «CNSLR - Frăția». Scopul ei este urmărirea modului în care se aplică prevederile OUG 79/2017 de modificare a Codului fiscal. Colegii noștri de la «Cartel Alfa» și Blocul Național Sindical nu vor să colaboreze cu această comisie. Este o greșeală!”★ ★ ★Opiniile liderilor de sindicat reflectă situația din companiile și instituțiile în care sunt organizații profesionale. În județul Constanța, la 31 decembrie 2017, erau înregistrați 46.077 agenți economici activi, din care 10.824 persoane fizice autorizate și 35.253 persoane juridice. Gradul de sindicalizare a acestor unități este extrem de mic, sub 0,5%.