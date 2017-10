Sindicatele au soluţia depoluării aerului din portul Constanţa

Sindicatele au soluția depoluării aerului din portul Constanța

Ancheta ziarului „Cuget Liber”, prezentată în edițiile anterioare, a arătat că terminalele de minereu și de cărbune din portul Constanța continuă să reprezinte o sursă majoră de poluare. Responsabilitatea rezolvării problemelor de mediu revine, în principal, celor care le exploatea-ză: companiile de operare „Comvex“ și „Minmetal”. Ele au obligația să găsească soluții care să împiedice praful mineral să ajungă în apă, în aer, în plămânii docherilor și navigatorilor. Se poate lupta cu natura? Documentarea noastră a evidențiat faptul că managerii SC „Comvex” sunt preocupați, în mod real, de rezolvarea problemelor de mediu. Dovada o reprezintă investițiile de milioane de euro realizate pentru modernizarea instalațiilor de încăr-care, descărcare și transport al pro-duselor minerale. Atenția lor a fost îndreptată, în primul rând, spre eliminarea principalei surse de poluare, reprezentate de mișcarea materiei prime la înălțime, pe benzile transportoare, în buncăre și în cupele graiferelor. Rămâne nerezolvată, încă, problema depozitelor de mine-reu de fier, de cărbune, cocs și bauxită, din care se ridică nori de praf, când vântul suflă cu putere. Ce se poate face împotriva aces-tui fenomen natural? „Ce măsuri se pot lua când e marfă foarte uscată și este vânt? Practic să nu se încarce, că alte măsuri nu ai. Nu există soluție tehnică aici. Nu se practică la mărfurile în vrac“ - declara Dumitru Rumpel, directorul general executiv al SC „Minmetal” SA. Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, îl contrazice, demonstrând că există soluții tehnice experimentate cu succes în alte porturi ale lumii și care sunt la îndemâna operatorilor din Constanța. Metoda canadiană „În 2004 - povestește liderul sin-dical -, am participat la congresul Federației Internaționale a Transportatorilor, care a avut loc în Canada, la Vancouver. Cu acest prilej, am vizitat portul, respectiv terminalul de minereu. După cum se cunoaște, Canada este mare exportator de cărbune și minereu. Am ajuns la depozitul de cărbune. Era dotat cu o instalație cu senzori de temperatură, umiditate și putere a vântului, care puneau în funcțiune o rețea de aspersoare uriașe. Echipamentele erau montate pe stâlpi înalți, astfel încât să domine întreaga platformă de depozitare, care se întindea pe mai multe zeci de hectare. În mo-mentul în care condițiile atmosferice depășeau anumiți parametri, as-persoarele se puneau în funcțiune și umectau munții de materii minerale, împiedicând formarea norilor de praf sub acțiunea vântului. Când am pătruns în terminal, aerul era curat. Am dorit să facem o experiență și am intrat cu autocarul în depozitul de cărbune. Ca un făcut, a început să sufle vântul. Imediat s-au pus în funcțiune aspersoarele. Când am ieșit dintre munții de cărbune, auto-carul era curat.” Invitație la Vancouver Federația se oferă să sprijine realizarea unei vizite de documentare în Canada. „Dacă operatorii din Constanța doresc să cunoască portul Vancouver, noi putem orga-niza un schimb de experiență între terminalele de minerale din cele două porturi” - spune Petre Costel. Nu doar operatorii, ci și administrația portului Constanța ar trebui să ia lecții de la cei din Vancouver, care au o experiență excepțională în probleme de mediu. În portul cana-dian funcționează 17 terminale de cărbune, cereale, sulfuri, potasiu, de produse chimice lichide și uscate, de țiței, care constituie tot atâtea surse potențiale de poluare. Ele au fost dotate cu sisteme de prevenire și control al poluării. Administrația portului Vancouver declară că „a muncit din greu pentru a reduce cantitatea de emisii în atmosferă, cu ajutorul eficienței operaționale, a inovației tehnologice și prin dezvoltarea unei linii de baze de date.“ În prezent, portul dispune de un program integrat pentru reducerea poluării aerului, proiectele subsumate acestuia fiind realizate în colaborare cu alte porturi, cu companiile din industria maritimă și cu agențiile guvernamentale. Ele vizează toate sursele de poluare a aerului: mărfurile, navele, autovehiculele și trenuri care trec prin port. O problemă colectivă Constanța are nevoie de un asemenea program integrat, la a cărui punerea în practică să contribuie toată lumea. Nu poate fi admis, spre exemplu, ca numai SC „Comvex” să acționeze pentru a reduce poluare în terminalele sale, iar vecinul, SC „Minmetal” să ridice din umeri a neputință. Administrația portuară ar trebui să se implice, în mod direct, în realizarea unei strategii de mediu comune. 