Sindicatele au ieşit în stradă să apere interesele statului la Oil Terminal

Sindicatele au ieșit în stradă să apere interesele statului la Oil Terminal

Sindicatul Oil Terminal și-a scos oamenii în stradă. Li s-au alăturat colegi din cadrul Federației Sindicale „Trans Conex”, de la sindicatele din companiile portuare Minmetal, Decirom, Constanța South Container Terminal și din Administrația Porturilor Maritime Constanța, de la SN CFR Marfă și de la Petromidia. În același timp, alți 100 de lucrători de la Oil Terminal se aflau în Piața Victoriei și pichetau sediul Guvernului.Luând cuvântul în fața protestatarilor din fața Prefecturii, Ion Caraignat, liderul Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa” - Filiala Constanța a declarat: „Pro-testăm pentru că ministrul tehnocrat al Energiei, Victor Grigorescu, în loc să apere interesele statului la Oil Terminal, ține cu acționarii minoritari Broadhurst și Fondul Proprietatea. Aceștia ar trebui să vină cu un aport de capital de 4 milioane de euro fiecare, întrucât compania are obligația legală să își majoreze capitalul social prin aport în natură din partea statului, cu tere-nurile pentru care a obținut titlurile de pro-prietate. Noi i-am atras atenția ministrului Energiei că propunerile pe care le-a făcut pentru consiliul de administrație al societății Oil Terminal nu sunt corecte, întrucât unul dintre cei nominalizați locuiește la Londra, iar altul este fostul reprezentant al acționarului minoritar Fondul Proprietatea. Acum doi ani, acesta din urmă a venit cu un program de concediere a 300 de angajați, în condițiile în care societatea era pe profit. Performanțele companiei Oil Terminal sunt în continuă creștere. După negocieri dure cu consiliul de administrație și conducerea executivă, sindicatul a obținut semnarea unui contract colectiv de muncă favorabil salariaților, pentru că ei au contribuit la aceste realizări. Nu înțelegem de ce ministrul Energiei dorește să distrugă o companie de stat profitabilă. Sindicatul este în favoarea majorării de capital. Societatea are nevoie de investiții, iar acționarii minoritari Broadhurst și Fondul Proprietatea trebuie să vină cu bani. Se știe că Oil Terminal are depozite, care trebuie moder-nizate pentru a funcționa în condiții de sigu-ranță. Este vorba nu numai de securitatea lucrătorilor și a companiei, dar și a orașului Constanța.Un alt grup de colegi de la Oil Terminal protestează la această oră în fața Gu-vernului, pentru a-i atrage atenția premi-erului Dacian Cioloș să ia măsuri pentru apărarea intererelor statului în companie. În urmă cu două săptămâni, Bogdan Hossu, președintele Confederației Națio-nale Sindicale „Cartel Alfa”, i-a prezentat primului ministru situația de la Oil Terminal și i-a solicitat să-i atragă atenția ministrului Energiei să țină cu statul, nu cu acționarii minoritari Broadhurst și Fondul Proprie-tatea, care de patru ani se străduiesc să împiedice creșterea de capital.Protestele la Constanța și la Guvern vor continua. Liderii CNS «Cartel Alfa» vor încerca să aibă o discuție cu premierul. Dacă nu se rezolvă, în data de 10 octombrie 2016, când este programată adunarea generală a acționarilor de la Oil Terminal, vom protesta la sediul companiei.Mai mult, toți salariații care dețin acțiuni în companie vor fi prezenți la adunarea generală.” În cuvântul său, Silviu Stanciu, președintele Federației Sindicale „Trans Conex”, a arătat că ceea ce se întâmplă la Oil Terminal nu este un caz izolat. „Guvernul de tehnocrați vrea să privatizeze Tarom și Administrația Porturilor Maritime Constanța pe bursă, două companii care aduc profit.”Stanciu a atras atenția asupra faptului că portul Constanța este tot mai puțin al românilor și tot mai mult al multinaționalelor, care au preluat mai multe companii de operare. „Cei ce vin de afară vor să facă profit și să-l exporte și să nu mărească salariile. Am negociat, în acest an, contractele colective de muncă cu patru multinaționale și vă spun că a fost foarte greu. Grav este că instituțiile statului nu țin cu legea și cu angajații români, ci cu multinaționalele. Pentru a lupta împotriva aces-tora trebuie să fim uniți, să ieșim în stradă!”, a îndemnat Silviu Stanciu. Cuvintele sale au fost subliniate prin scandări: „Hoții! Hoții! Unitate! Unitate!”