Sindicatele ameninţă cu blocarea portului Constanţa

Sindicatele amenință cu blocarea portului Constanța

Liderii Federației Naționale a Sindicatelor Portuare sunt negri de supărare. Ei au constat că, prin port, circulă, de câteva zile, un proiect de modificare a OG 22/1999. În opinia lor, acesta este anti-sindical, anti-economic și anti-european. Spre deosebire de actuala lege, în care sindicatele au un rol important în probleme precum munca în porturi, în proiectul de act normativ nu se mai amintește de ele. Instituția dialo-gului social este, practic, abolită, apreciază liderii federației. Dar lucrul cel mai grav - consideră ei -, este faptul că modificarea OG 22/1999 nu are în vedere mai buna organizare a muncii în porturi și soluționarea crizei de competențe. Dimpotrivă, se distruge tot ce s-a câștigat până acum prin înființarea agenției de muncă și a Școlii Portuare, fiind încurajată munca la negru. FNSP a luptat, vreme de peste un deceniu, pentru crearea mecanismelor menite să asigure creș-terea competențelor și o stabilitate mai mare pe piața forței de muncă portuară. Autorizarea și înregistrarea lucrătorilor portuari, înființarea agenției care gestionează forța de muncă de rezervă și punerea pe picioare a Școlii Portuare sunt prin-cipalii piloni ai acestei construcții. Acum, sindicatele constată că edificiul, pe care s-au străduit să-l ridice după modelul european la care s-au raportat mereu, este în pericol. Ministerul Transporturilor intenționează să-l demoleze, în loc să-l consolideze. În actualul proiect, agenția de forță de muncă, organizată în sistem tripartit, își pierde rolul. În loc să fie sprijinită să funcționeze ca un regulator de piață, care asigură necesarul de forță de muncă în perioadele de vârf de trafic, ea este transformată într-un plasator de brațe de muncă, ca atâția alții, de fapt un intermediar între piață și angajatori. În fapt, se desființează rezerva stabilă de docheri și mecanizatori calificați de care are nevoie portul, încurajându-se migrația ei. Petre Costel, președintele FNSP, și secretarul general Mircea Burlacu consideră că proiectul nu servește interesele lucrătorilor, ale sindicatelor și companiilor serioase. Singurii beneficiari sunt cei ce plasează și folosesc munca la negru. Conducerea FNSP s-a întâlnit, până acum, de două ori cu Ludovic Orban, ministrul transporturilor, pentru a-l determina să țină seama de propunerile sindicatelor. A treia oară, ministrul a găsit un motiv, și i-a pasat pe lideri la un secretar de stat. Acum, sindicaliștii constată că au vorbit la pereți, căci nimic din ceea ce au propus nu se regăsește în proiect. Ba, dimpotrivă, acesta este un regres față de legea în vigoare. Liderii sindicali sunt hotărâți să nu cedeze. Ei au declarat că, dacă va fi adoptat proiectul Ministerului Transporturilor în această formă, ei vor informa Comisia Europeană și Federația Internațională a Transportatorilor. Mai mult, FNSP va declanșa ample acțiuni de protest, care vor culmina cu blocarea activității în portul Constanța.Liderii Federației Naționale a Sindicatelor Portuare sunt negri de supărare. Ei au constat că, prin port, circulă, de câteva zile, un proiect de modificare a OG 22/1999. În opinia lor, acesta este anti-sindical, anti-economic și anti-european. Spre deosebire de actuala lege, în care sindicatele au un rol important în probleme precum munca în porturi, în proiectul de act normativ nu se mai amintește de ele. Instituția dialo-gului social este, practic, abolită, apreciază liderii federației. Dar lucrul cel mai grav - consideră ei -, este faptul că modificarea OG 22/1999 nu are în vedere mai buna organizare a muncii în porturi și soluționarea crizei de competențe. Dimpotrivă, se distruge tot ce s-a câștigat până acum prin înființarea agenției de muncă și a Școlii Portuare, fiind încurajată munca la negru. FNSP a luptat, vreme de peste un deceniu, pentru crearea mecanismelor menite să asigure creș-terea competențelor și o stabilitate mai mare pe piața forței de muncă portuară. Autorizarea și înregistrarea lucrătorilor portuari, înființarea agenției care gestionează forța de muncă de rezervă și punerea pe picioare a Școlii Portuare sunt prin-cipalii piloni ai acestei construcții. Acum, sindicatele constată că edificiul, pe care s-au străduit să-l ridice după modelul european la care s-au raportat mereu, este în pericol. Ministerul Transporturilor intenționează să-l demoleze, în loc să-l consolideze. În actualul proiect, agenția de forță de muncă, organizată în sistem tripartit, își pierde rolul. În loc să fie sprijinită să funcționeze ca un regulator de piață, care asigură necesarul de forță de muncă în perioadele de vârf de trafic, ea este transformată într-un plasator de brațe de muncă, ca atâția alții, de fapt un intermediar între piață și angajatori. În fapt, se desființează rezerva stabilă de docheri și mecanizatori calificați de care are nevoie portul, încurajându-se migrația ei. Petre Costel, președintele FNSP, și secretarul general Mircea Burlacu consideră că proiectul nu servește interesele lucrătorilor, ale sindicatelor și companiilor serioase. Singurii beneficiari sunt cei ce plasează și folosesc munca la negru. Conducerea FNSP s-a întâlnit, până acum, de două ori cu Ludovic Orban, ministrul transporturilor, pentru a-l determina să țină seama de propunerile sindicatelor. A treia oară, ministrul a găsit un motiv, și i-a pasat pe lideri la un secretar de stat. Acum, sindicaliștii constată că au vorbit la pereți, căci nimic din ceea ce au propus nu se regăsește în proiect. Ba, dimpotrivă, acesta este un regres față de legea în vigoare. Liderii sindicali sunt hotărâți să nu cedeze. Ei au declarat că, dacă va fi adoptat proiectul Ministerului Transporturilor în această formă, ei vor informa Comisia Europeană și Federația Internațională a Transportatorilor. Mai mult, FNSP va declanșa ample acțiuni de protest, care vor culmina cu blocarea activității în portul Constanța.