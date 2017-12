Sindicatele acuză haosul din negocierile salariale impuse de Guvernul Tudose

Angajatorii din România au obligația ca, până pe data de 20 decembrie 2017, să înceapă negocierile salariale. Măsura este prevăzută de OUG 82/2017, și are drept scop determinarea mediului de afaceri să majoreze salariile brute, astfel încât angajații să nu aibă de suferit în urma transferului contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați. Fie că au unul sau zece mii de salariați, cei 462.000 de angajatori români vor fi amendați de inspectorii de muncă, dacă nu fac dovada că au început negocierile.Mai sunt doar șase zile până la data limită. Oare câte unități economice s-au conformat acestei prevederi?„Negocieri au început la toate cele 22 de companii de stat și private la care avem sindicate - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Silviu Stanciu, președintele Federației Sindicale „Trans Conex”. Negocierile dintre Sindicatul „Farul” și Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați s-au încheiat, deja. Salariații au obținut o majorare de 24% a salariului. Se duc negocieri sau urmează să înceapă în zilele următoare și la alte unități cu capital de stat: Administrația Porturilor Maritime Constanța, Administrația Canalelor Navigabile, administrațiile porturilor Giurgiu și Galați. Majoritatea companiilor cu capital privat refuză să ridice nivelul salariile brute cu procentul de 20%, astfel încât să nu fie afectate salariile nete. Oferă, în schimb prime, indemnizații ori bonusuri cu caracter ocazional. Sindicatul de la Minmetal, spre exemplu, nu e de acord cu soluția indemnizațiilor și a anunțat declanșarea unei greve de avertisment de două ore, pe data de 15 decembrie 2017. În cazul în care administrația companiei nu va majora salariul brut, sindicaliștii vor strânge semnături pentru greva generală. Vor fi deschise conflicte de muncă peste tot unde patronatul nu înțelege să pună corect în aplicare prevederile OG 79/2017 de modificare a Codului fiscal. Totul depinde acum numai de sindicate. Dacă nu sunt puternice, salariații vor suporta consecințele pe viitor”.La rândul său, Ion Caraignat, liderul Uniunii Sindicale Teritoriale Constanța a CNS „Cartel Alfa”, a afirmat: „Până în prezent, în circa 55% din instituțiile, companiile și regiile statului, în care avem sindicate au început negocierile, multe dintre ele la cererea liderilor de sindicat. În schimb, în sectorul privat, doar 30 - 40% dintre firmele la care avem sindicate au intrat în negocieri. Aceasta nu înseamnă că au obligația să le finalizeze sau să mărească salariile brute. Eu aștept să treacă data de 20 decembrie 2017 și, apoi, mă voi adresa Inspecției Muncii. Fiți siguri că va ploua cu amenzi!”Din perspectiva Filialei Constanța a Blocului Național Sindical situația este dramatică. „Organizația are 42 de sindicate din tot atâtea unități, din care 5 sunt instituții și companii de stat. În cazul Poștei Române, administrația și sindicatul au semnat un protocol prin care compania se angajează să mențină neschimbate salariile nete. Un astfel de protocol va fi semnat și la Stațiunea de Cercetări - Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar. În rest, la niciuna dintre celelalte 40 de unități nu au început negocierile”, a afirmat Cristian Toma, președintele filialei. Uniunea Județeană Constanța a „CNSLR - Frăția” are sindicate în 4 instituții și companii de stat, precum și la 11 firme cu capital privat. „Până acum, au început negocierile la toate aceste unități”, a precizat Constantin Grosu, liderul uniunii.De la nivel local, să trecem, stimați cititori, la nivel național. Iată ce ne-a declarat Dumitru Costin, președitele Blocului Național Sindical: „Există agenți economici de stat și privați, dar și instituții publice care au început negocierile și nu au probleme cu majorarea salariilor. Pe de altă parte, sunt companii mari - culmea! unele în care statul e acționar, nu neapărat majoritar - în care angajatorii, sfătuiți de casele de avocați, vin cu variante alternative: prime, tichete de masă, bonusuri. Sunt avantaje ce pot fi anulate, la un moment dat, în eventualitatea că o instanță națională sau europeană decide revenirea asupra măsurii de transfer al contribuțiilor sociale. Companiile respective știu că, odată ce au majorat salariile brute, va fi greu să-i convingă pe salariați să accepte micșorarea lor.Noi am încercat să lămurim această problemă, împreună cu alte două confederații, prin demersul făcut la Avocatul Poporului. Acesta a fost numit politic. De aceea presiunile asupra lui, să nu ducă demersul nostru la Curtea Constituțională, sunt cât Casa Poporului de mari. Au dureri de cap și domnii de la Curtea Constituțională pe o astfel de speță. Săptămâna viitoare, Parlamentul va aproba legea de ratificare a OG nr. 79 de modificare a Codului fiscal. Ca urmare, vom avea posibilitatea, și noi, confederațiile sindicale, și Opoziția, să atacăm legea la Curtea Constituțională. Se va clarifica ce nu e constituțional în OG nr. 79, se vor clarifica și spaimele și angoasele capitalului, care e reticent în privința creșterii salariilor brute.Sunt companii mari, din sectorul petrolier, al energiei electrice, din transporturi care sunt reticente. În cazul IMM-urilor e jale. Din cauza restricțiilor impuse mișcării sindicale, în marea majoritate a acestor întreprinderi, salariații nu au nicio reprezentare din punct de vedere sindical. Angajații sunt la bunul plac al patronilor. Unii dintre ei recurg la metoda primelor și tichetelor, iar alții spun că pur și simplu nu vor majora salariile.Cât despre OUG 82, aceasta nu a fost discutată cu sindicatele. Ne-am trezit cu ea în „Monitorul Oficial”. Când am citit-o am constatat că face referire la noi, la organizațiile sindicale, și ni se trasează sarcini. Ce să mai spunem de faptul că ordonanța este scrisă prost și că, din perspectiva obligației pe care ne-au impus-o, nu putem ajuta oamenii. Am fost solicitați de salariați și directori de resurse umane de la firme care nu știu cum să găsească soluții la această problemă. Nu am putut interveni din cauza unor prevederi din Legea dialogului social. Pe de altă parte, sunt zece sectoare de activitate în care nu există federații sindicale reprezentative, deci nu are cine să-i ajute pe angajați la negocieri. Dar chiar dacă toate federațiile și confederațiile reprezentative s-ar implica, așa cum cere OG nr. 82, s-ar ajunge la 350 - 450 de firme pe zi, de care acestea ar trebui să se ocupe, până pe 20 decembrie.Se vede că sunt acte normative elaborate de necalificați, oameni fără expertiză, fără simțul realității. Consecințele economice și sociale vor fi negative. Industrii întregi vor fi afectate. Ori ne vom trezi că 90% sau 100% din salariații multor firme vor fi plătiți la nivelul salariului minim, indiferent de pregătire, calificare și de munca efectivă realizată ori cu disponibilizări de personal, și mă refer la industria confecțiilor, care este legată de contractele semnate în 2017 sau acum doi ani.”