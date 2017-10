Sindicatele acuză „abuzurile“ din CNADNR

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA protestează față de „abuzurile incredibile care au loc în cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România”, se arată într-un comunicat de presă.Pe data de 2 iulie 2013, angajații care nu au semnat actele adiționale de reducere a salariilor „au fost chemați și, sub amenințarea comisiilor disciplinare, somați să fie de acord cu reducerea salarială și să semneze actul adițional. Către direcțiile de munca din teritoriu sunt trimise adrese în care se precizează că se diminuează salariile, inclusiv la cei care nu au semnat! Mai mult decât atât, directorul unității se plasează in mod aiuritor deasupra legii și dă dispoziție să se aplice aceste măsuri „prin excepție” de la prevederile Codului muncii.”Cartel ALFA consideră că se încalcă flagrant legislația muncii și convențiile internaționale la care România este parte.Sindicatul Național Profesional al Drumarilor a anunțat că va deschide acțiuni în instanță în numele celor care „au semnat” și va demonstra viciul de consimțământ, iar daca se vor diminua salariile la cei ce nu au semnat, va depune plângeri penale pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246 Codul penal).CNS Cartel ALFA solicită autorităților competente ale statului: Ministerul Muncii, Curtea de Conturi, Inspecția muncii, direcțiile de muncă etc. „să intervină de urgență pentru a opri abuzul din cadrul CNADNR.”De asemenea, Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA va informa și va solicita sprijinul organizațiilor sindicale internaționale la care este afiliată și altor foruri internaționale, inclusiv prin plângere la Organizația Internațională a Muncii.