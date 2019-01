Sindicaliștii din Șantierul Naval Constanța își aleg liderii

Sindicatul Liber al Navaliștilor din Șantierul Naval Constanța este una dintre organizațiile puternice, reprezentative ale mișcării sindicale din România. În cei 29 de ani de încercări teribile prin care a trecut compania, sindicatul a rezistat, s-a întărit și a contribuit la supraviețuirea și relansarea șantierului naval.Stimați cititori, mi-a fost dat să văd destule organizații puternice destrămându-se de parcă n-ar fi existat niciodată, precum și o mulțime de sindicate care degeaba făceau umbră Pământului. Am văzut numeroase tipuri de lideri sindicali: unii au furat banii din cotizații, alții s-au implicat în afaceri oneroase și acum înfundă pușcăria, unii erau buni doar de gură și activi doar la petreceri, alții erau cu nasul pe sus, duplicitari și acționau în dauna intereselor celor care i-au ales…Pe de altă parte, am întâlnit și organizații sindicale solide, având în frunte oameni de caracter, bine pregătiți, personalități puternice, active și devotate mișcării sindicale. Din această categorie, tot mai restrânsă din păcate, face parte Sindicatul Liber al Navaliștilor din Șantierul Naval Constanța.Trebuie arătat din capul locului că această organizație are o activitate deosebit de complexă, la care participă, nu doar liderii ei, așa cum se întâmplă în cele mai multe sindicate, ci și foarte mulți dintre membrii de rând. Iar spre deosebire de multe alte sindicate, care se trezesc la viață o dată la patru ani, mai exact atunci când se negociază contractele colective de muncă și salariile, cel din SNC este permanent în activitate. Vorba aceea, pentru cei pasionați, care și-au făcut o profesiune de credință din munca lor, se găsesc întotdeauna foarte multe de făcut.Preocupările acestor sindicaliști nu neglijează nicio latură a vieții colective din SNC. Au activități legate de asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, de creșterea gradului de securitate și igienă a muncii. Îi preocupă pregătirea profesională a angajaților, climatul de muncă și stabilitatea lucrătorilor în întreprindere, adaptarea și integrarea tinerilor la locul de muncă, statutul femeilor în muncă. Acordă atenție cazurilor sociale ivite în colectivitatea lor, organizării timpului liber și activităților sportive. Și nu în ultimul rând, tratează cu mare seriozitate relațiile contractuale cu compania, negocierea contractului colectiv de muncă și respectarea lui de către ambele părți deopotrivă.Pe data de 14 ianuarie 2019, organizația sindicală a intrat în febra alegerilor pentru cele trei funcții din Biroul Permanent: președinte, prim-vicepreședinte și vicepreședinte. Candidaturile se depun până pe 25 ianuarie, lista cu candidații confirmați de comisia electorală urmând a fi făcută publică pe 30 ianuarie.Conferința de dare de seamă și alegeri a Sindicatului Liber al Navaliștilor va avea loc în data de 8 februarie 2019. Cu acest prilej, actuala echipă de conducere, în frunte cu președintele Dede Perodin, își va prezenta raportul de activitate.