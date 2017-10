Sindicaliştii de la „Rompetrol Group“ solicită majorarea salariilor cu indicele inflaţiei

Sindicaliștii de la „Rompetrol Group“ solicită majorarea salariilor cu indicele inflației

Administrația grupului de firme „Rompetrol” și Sindicatul Liber „Petrochi-mistul” au început negocierea noilor contracte colective de muncă din unitățile componente.Este un parcurs lung și greu pentru ambele părți. Rolurile sunt previzibile: administrația încearcă să dea cât mai puțin, iar sindicatul să obțină cât mai mult. Echipele de negociatori se întâlnesc pentru fiecare companie în parte: Rominserv, Rompetrol Rafinare, Rompetrol Petrochemicals, Rompetrol Downstream, Rompetrol Quality Control, Midia Maritime Terminal, Rompetrol Gas, Global Security.Negocierile ar fi trebuit să înceapă încă din luna mai, dar au demarat abia la sfârșitul lunii iunie. Cea de a doua întâlnire la masa verde a avut loc în urmă cu câteva zile.„Noi am solicitat majorarea salariilor cu indicele inflației (8,5% - n.r.), dar administrația afirmă că nu are de unde să dea, pentru că anul 2010 s-a încheiat fără profit” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Petrică Tancău, liderul sindicatului. El deține și funcțiile de președinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Chimie - Petrochimie „Lazăr Edeleanu” și vicepreședinte al Confederației CNSLR - Frăția.Într-adevăr, printr-un comunicat de presă din 19 aprilie, Grupul „Rompetrol” anunța că a încheiat primul trimestru din 2011 pe profit, punând capăt unei serii de aproximativ trei ani de rezultate negative. Potrivit comunicatului dat publicității, cifra de afaceri a fost de peste 2 miliarde USD, în creștere cu 29% față de perioada similară din 2010, iar profitul operațional, de 47,5 milioane USD față de un deficit de 7,5 milioane USD.Performanța s-a datorat politicii de reducere a cheltuielilor, finalizării unor investiții, precum terminalul petrolier din largul Mării Negre și consolidării rețelei de distribuție a carburanților în România, Franța, Spania, Georgia, Bulgaria, Moldova și Ucraina.Negocierile din acest an sunt primele de la modificarea Codului muncii și apariția Legii dialogului social. Schimbările normative au înclinat balanța în favoarea patronatului, care are o cu totul altă abordare în discuțiile de la masa verde. „Se simte diferența, față de negocierile din anii trecuți” - constată, cu regret, Tancău.Interesantă este argumentația folosită pentru a refuza creșterea salariilor. „Administrația ne dă ca exemplu guvernul, care a tăiat salariile. Este o comparație forțată, căci modul de administrare a bugetului de stat și politica salarială a guvernului n-au nicio legătură cu modul în care un agent economic privat își administrează afacerile și cheltuielile salariale. De altfel, în urmă cu un an, guvernul folosea aceeași stratagemă în discuțiile cu sindicatele, dând ca exemplu politica firmelor private de a îngheța salariile și a restructura locurile de muncă” - afirmă liderul de sindicat.În 2010, relațiile dintre administrația grupului și Sindicatul Liber „Petrochimistul” au fost tensionate. La mijlocul lunii septembrie, Petrică Tancău declara, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că organizația pe care o conduce se pregătește de declanșarea grevei la toate unitățile din cadrul grupului Rompetrol, pe motiv că la niciuna dintre ele nu s-au respectat protocoa-lele referitoare la majorarea salariilor.