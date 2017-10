Sindicaliştii constănţeni plănuiesc ample acţiuni de protest pe 29 aprilie

Sindicaliștii constănțeni plănuiesc ample acțiuni de protest pe 29 aprilie

Ieri, reprezentanții Blocului Național Sindical (BNS), filiala Constanța, s-au reunit pentru a discuta despre planul de acțiune din acest an, dar și pentru a face o retrospectivă a anului 2009. Cu această ocazie, federația sindicală a anunțat organizarea unor ample acțiuni de protest la sfârșitul lunii aprilie, la care sunt așteptați să participe peste 1.000 de angajați. Lume multă la adunarea federației sindicale. Printre altele s-a discutat despre dublarea veniturilor în 2010 și plata cotizațiilor către BNS, deschiderea noului sediu, dar și formarea unei baze de date noi cu principalele organizații sindicale afiliate. Însă cea mai disputată temă a adunării a fost organizarea unor acțiuni de protest în Constanța și unitatea confederației. „La nivel central, s-a stabilit ca pe 29 aprilie, între orele 15 și 16, BNS să organizeze un protest în fața prefecturilor din 30 - 40 de localități din țară, pentru a sensibiliza administrația locală și centrală în legătură cu problemele noastre. Pentru a organiza un astfel de protest în Constanța, trebuie să scoatem în stradă cel puțin 1.000 de angajați. Putem face acest lucru?”, s-a întrebat Vasile Oțelea, președintele filialei constănțene a BNS. Liderii sindicali prezenți s-au arătat dispuși să participe la protest, mai ales că problemele nu sunt puține, nici în acest an, atât pentru sectorul bugetar, cât și pentru cel privat. „Din zi în zi este din ce în ce mai greu, nu se face absolut nimic pentru românul de rând. Am ajuns poporul bătăii de joc a guvernanților. Nu se mai iese în stradă de frică să nu existe alte disponibilizări. Trebuie să ne unim și să ne susținem membrii”, au spus sindicaliștii prezenți la întâlnire. Totuși, au existat și voci care au spus că acțiunea nu o să producă efecte și au propus organizarea timp de o săptămână a unor proteste, pentru ca sin-dicatele să-și facă auzită vocea. „Măcar de am ieși câteva mii de oameni, nu un milion, ca în Grecia, pentru a arăta că suntem mulți și am ajuns la capătul răbdării”, a precizat Dede Perodin, vicepreședintele BNS Constanța. BNS cere actualului Executiv să nu adopte sistemul de coplată din sistemul sanitar, pensiile să nu scadă sub 40% din salariul mediu pe economie, precum și diminua-rea vârstei de pensionare pentru femeile copii. De asemenea, au fost discutate și problemele la nivel local, precum situația de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. „Suntem terorizați cu datul afară. Avem un salariu de mizerie, de 500 de lei, din care 200 lei îi dăm pe navetă. Nu mai trebuie să ne lăsăm călcați în picioare. Am avut curajul să merg în instanță și să atac decizia de reducere a salariilor cu 28% și acum sunt amenințată. Nu beneficiem de sporuri. Ar trebui să existe o lege unică de salarizare în domeniul asistenței sociale și o măsură clară care să explice câți bani vin de la bugetul de stat și câți de la bugetul local”, a explicat Angelica Mărgean, președintele sindicatului din sector.