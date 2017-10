Sindicaliştii acuză Guvernul Ponta că-i duce cu preşul

Sindicaliștii acuză Guvernul Ponta că-i duce cu preșul

„Cartel ALFA” și-a scos „armatele” în stradă pentru a cere modificarea Legii Dialogului social. 5.000 de sindicaliști au participat, ieri, 7 octombrie 2014, la mitingul organizat în Piața Victoriei. Protestatarii au scandat împotriva Guvernului Ponta, pe care l-au acuzat că i-a mințit și au purtat bannere pe care scria „Nu umilinței salariale! Stop abuzului!”, „Vrem muncă decentă!”Județul Constanța a fost reprezentat de 400 de membri de sindicat din cadrul administrațiilor publice, a unor instituții și companii de stat și private, a declarat Ion Caraignat, președintele filialei locale a „Cartel ALFA”.La rândul său, Silviu Stanciu, președintele Sindicatului „Decirom” și al Federației Sindicale „Trans Conex”, a declarat că federația sa a participat cu 100 de sindicaliști la miting.Ce șanse de reușită are această nouă acțiune de protest? Întrebarea i-am adresat-o lui Bogdan Hossu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor „Cartel ALFA”. I-am amintit, totodată, că a mai organizat mitinguri de protest și în anii 2011, 2012 și 2013, pentru modificarea legislației sindicale și a muncii, dar fără niciun rezultat. „În primul rând, vreau să vă spun că de la modificarea legislației în defavoarea salariaților și a sindicatelor au trecut trei ani, perioadă în care s-au acumulat efectele negative. Numărul contractelor colective din economie a scăzut cu 60%. O parte dintre patronate au dispărut de pe scena dialogului social, întrucât nu mai au reprezentativitate, conform actualei legi. Tensiunile sociale din economie sunt tot mai greu de controlat de partenerii sociali, deoarece au fost desființate mecanismele legale prin care erau rezolvate din timp. Frauda fiscală de pe piața muncii a ajuns la 14% din PIB. Guvernul și Parlamentul României trebuie să rezolve aceste probleme. Suntem de acord că nu se poate reveni la vechea legislație, dar trebuie găsite soluții de compromis între inte-resele patronatelor și salariaților. Înainte de preluarea puterii, liderii Uniunii Social-Liberale s-au angajat, printr-un protocol semnat cu confederațiile sindicale, să modifice legislația, solicitând un răgaz de un an. A trecut anul și nu s-a întâmplat nimic. La congresul din 2013, PSD a adoptat o rezoluție socială, care face referire la modificarea legislației sindicale și a muncii. Este greu pentru Guvernul Ponta și PSD să justifice de ce nu respectă propria rezoluție. Alegerile prezidențiale sunt foarte aproape. Este momentul ca Guvernul României să demonstreze că apără interesele salariaților” - a declarat Bogdan Hossu.Răspunzând aceleași întrebări, Silviu Stanciu, a spus: „Am considerat că, indiferent ce șanse de reușită are acțiunea noastră, trebuie să protestăm. Nu avem voie să dormim! Asta trebuie să facă toți colegii noștri. S-au pierdut 600 de contracte colective de muncă de la modificarea Codului muncii și a legislației sindicale. Dacă sindicatele dorm, în următorii doi ani pierdem toate contractele colective de muncă și vom ajunge sclavi!” Participanții la miting au cerut ca, până pe 17 octombrie 2014, comisiile de muncă din Parlamentul României să întocmească un raport privind modificarea Legii Dialogului social, iar documentul să fie discutat în plen, în prima ședință.