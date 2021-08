„Și tu poți fi marinar!” – campanie dedicată de CERONAV celor ce iubesc marea

Rolul campaniei lansate de CERONAV este de a promova practicarea sporturilor nautice cu motor și vele în rândul pasionaților de mare.





„Constanța, o poartă deschisă către lume și cel mai mare port al Mării Negre, este un oraș maritim în care personalul navigant deține o contribuție esențială în economia acestuia. Însă nu doar cei care fac din voiajul pe mare o profesie se pot bucura de oportunitatea de a naviga. De aceea, CERONAV își propune, prin această campanie, să susțină practicarea sporturilor nautice de către publicul larg, prin încurajarea activităților de agrement și creșterea prestigiului profesiei de marinar, sensibilizând opinia publică cu privire la această profesie esențială atât pentru Constanța, cât și pentru România”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa - directorul general al CERONAV.





Ambarcațiunea de agrement cu vele și motor, „Speranța”, lansată la apă în luna decembrie 2019 de către CERONAV, corespunde standardelor mondiale actuale de pregătire ale navigatorilor pasionați de navigația cu vele. „Speranța” este un velier modern, de clasă A, pentru zona maritimă, dar și pentru ape interioare, dotat cu echipamente moderne privind navigația, comunicațiile și siguranța.





CERONAV organizează cursuri la cel mai înalt standard internațional și totodată accesibile publicului larg, cu flota proprie de ambarcațiuni cu motor și velierul „Speranța”. Cursurile de conducător de ambarcațiune de agrement, categoriile A, B, C, D, S (sailing) și operator GMDSS sunt necesare în vederea obținerii permisului internațional de tip ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Craft).





Toți iubitorii de mare pot ajunge să navigheze în urma absolvirii cursurilor.





Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV lansează, în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2021, campania „Și tu poți fi marinar!”, se arată într-un comunicat de presă. Cu această ocazie se vor organiza acțiuni de promovare a sportului cu vele, întâlniri cu reprezentanți ai cluburilor și asociațiilor de yachting, vizite ale mass-mediei locale (cu respectarea reglementărilor sanitare privind pandemia Covid 19).