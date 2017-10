Show aerian la Aeroportul Kogălniceanu, pe 8 iunie

Pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu are loc, pe 8 iunie, show-ul aerian Thunder over The Black Sea - Constanța Air Show 2011. Potrivit reprezentanților Asociației Litoral - Delta Dunării, partener al acestei acțiuni, manifestarea aeriană se va desfășura cu participarea echipei de acrobație aeriană Thunderbirds, ce aparține United States Air Force, care va evolua cu aeronave F-16. Acestora li se vor alătura și aeronavele militare ce aparțin Forțelor Aeriene Române: IAR-99 Soim, C-27J Spartan, Mig-21 Lancer, IAR-330 Puma și avioane ușoare ale Aeroclubului României Zlin142, Extra 300L, Extra 300 SC, AN2 și PZL-104. De altfel, spectatorii vor putea viziona inclusiv expoziția statică în care vor fi prezentate aeronave precum C17, C27J Spartan, MIG21, IAR99, IAR 330, Zlin142, Extra 300 . Accesul la acest eveniment este gratuit.