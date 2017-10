Shipping-ul nipon îşi revine după cutremur şi tsunami

Shipping-ul nipon își revine după cutremur și tsunami

Nippon Yusen și Mitsui OSK, cele mai mari companii de shipping ale Japoniei, au redus pierderile față de primul trimestru al anului 2012. Acest fapt se datorează creșterii exporturilor de automobile, odată cu redresarea industriei auto afectată de cutremur și tsunami.Nippon Yusen a declarat un deficit de 1,3 miliarde yeni, în cel de al doilea trimestru din 2012, com-parativ cu o pierdere de 7,2 miliarde yeni cu un an mai devreme.Mitsui OSK, care operează cea mai mare flotă comercială din lume, a raportat o pierdere netă de 5,02 miliarde yeni, comparativ cu un deficit 8,05 miliarde yeni cu un an mai devreme.Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., cea de a treia companie de transport maritim a Japoniei, a avut o pierdere netă de 674 milioane yeni, în primul trimestru, comparativ cu un deficit de 3,7 miliarde yeni în anul precedent. Vânzările auto au crescut cu 12%, la 273,6 miliarde yeni.