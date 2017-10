Shipping-ul european caută soluţii pentru angajarea tinerilor ofiţeri şi a cadeţilor

6

pentru Maby Why

Nu exista nicaieri in lume pensie gratuita, mai ales in occident. Vorbiti din filme ca sa fiu elegant. Peste 180 de zile /an lucrate pe nave, unii navigatorii nu platesc taxe. In Romania nu platim deloc, nici peste si nici sub si asta si cu al sindicatului merit. In rest de ce credeti ca nu mai angajeaza nimeni navigatori europeni din tarile vestice? Pentru ca platesc prea mult. Acum vin si romanii la rand. Nu vedeti ce se tot vorbeste in toata Europa de locuri de munca? Probabil ca sunteti pensionar dar la taxele si contributiile din tara noastra(printre cele mai mari din europa) nu ar mai fi angajat nimeni. In UE se tot discuta de o reforma pentru navigatorii europeni dar nimeni nu are curajul sa spuna ca nu trebuie platita contributia pentru o pensie a navigaorului ca si-ar da foc la valiza. Am lucrat pe mai multe pavilioane si stiu. Salariul meu in Italia este cu 25% mai mare decat iau in mana dar statul italian imi opreste taxele direct prin armator. Si daca mor pe nava imi da cateva mii de euro dintr-un fond special. La contractele semnate de SLN am asigurare de imbolnavire, viata, accident si salariu la fel de mare daca nu mai mare decat pe flag Italian. Asa ca nu mai vorbiti ca nu stiti .