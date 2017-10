Shipping-ul contribuie cu 8,5% la produsul intern brut al Greciei

La data de 18 februarie 2008, numărul comenzilor de construcții noi ale armatorilor greci însumau 1.054 nave, cu o capacitate totală de transport de peste 86 milioane tdw. Pe de altă parte, între ianuarie și noiembrie 2007, companiile grecești au investit peste 15,3 miliarde de dolari în achiziționarea unui număr de 405 nave second-hand. Parcul naval al Greciei deține primul loc între flotele lumii, din punct de vedere al capacității de transport. El se află într-un continuu proces de întinerire. În luna noiembrie 2007, sub pavilionul grecesc erau înregistrate 2.055 nave cu o capacitate totală de 37.565.481 tdw. Potrivit raportului preliminar al Băncii Centrale a Greciei pentru anul 2007, contribuția shipping-ului la balanța de plăți externe a înregistrat o creștere de 18%. El a pompat în economia elenă aproape 17 miliarde euro în decurs de 12 luni, depășind cu mult previziunile optimiste, de 15 miliarde euro. Aportul shipping-ului la economia elenă a crescut constant, an de an: 2005 - 13,87 miliarde euro, 2006 - 14,3 miliarde euro, 2007 - aproape 17 miliarde euro. Flota greacă este operată de 1.200 de com-panii de navigație. În 2007, cifra lor de afaceri a reprezentat 8,5% din produsul intern brut al țării. În managementul acestor societăți lucrează circa 11.500 de oameni, cei mai mulți dintre ei fiind greci, plătiți cu salarii foarte mari. Activitățile din industria shipping-ului contribuie cu 160.000 până la 200.000 de joburi, care reprezintă circa 4 – 4,5% din totalul locurilor de muncă din economia elenă. Problema flotei naționale este criza de ofițeri greci.