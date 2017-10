Shipping-ul aduce venituri de 15 miliarde euro în economia Greciei

Veniturile industriei shipping-ului, din Grecia, depășesc toate așteptările. Pentru acest an se prevede o contribuție record la economia elenă, de circa 15 miliarde euro. Estimările au fost făcute de Uniunea Armatorilor Greci și Comitetul de Cooperare al Shipping-ului Grec, la reuniunea din săptămâna trecută. Suma este spectaculoasă, dacă e comparată cu câștigurile de 4,6 milioane euro, obținute de economia elenă din privatizările făcute în anii 2005 și 2006 ori cu investițiile străine directe, care nu au depășit 4,3 milioane euro. Flota grecească se află pe o poziție de vârf în shipping-ului mondial, din punct de vedere al capacității de transport, iar în prezent este în plin proces de modernizare. Până la această oră, comenzile elene de nave noi au ajuns la 700 vapoare, cu o capacitate totală de peste 50 milioane tdw. Creșterea shipping-ului elen are loc pe fondul adâncirii crizei de personal nu doar pe mare, ci și pe uscat, la activitățile de birou ale companiilor de navigație. De aceea, armatorii și operatorii duc o politică de atragere a cât mai muți cadeți.