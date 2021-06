Sfaturi pentru alegerea animalului de companie potrivit pentru familia ta

Vă gândiți să vă luați un animal de companie în familie? Academia Americană de Pediatrie (AAP) oferă câteva sfaturi utile și lucruri de luat în considerare înainte de a alege un animal.Înainte de a alege un animal de companie, ia în considerare nivelul de dezvoltare al copilului tăuDacă sunteți în căutarea unui animal de companie ca însoțitor pentru copilul dvs., este o idee bună să așteptați până când acesta este suficient de matur pentru a avea grijă de animal, adică în jur de 5 sau 6 ani. Copiilor mai mici le este greu să distingă un animal de o jucărie, astfel încât pot provoca din greșeală o mușcătură, deranjând sau tratând greșit animalul.Pet Shop - oferte Dacă copilul dumneavoastră este pregătit pentru acest pas, vorbiți mai întâi despre nevoile animalului și despre tot ce este de știut pentru îngrijirea sa. Unele cărți despre îngrijirea animalelor de companie vă pot ajuta copilul să înțeleagă responsabilitatea. Vizitați un prieten sau un membru al familiei care are un animal de companie și lăsați-l pe copilul dvs. să vadă singur ce este nevoie pentru a avea grijă de un animal de companie.Unele animale de companie sunt mai potrivite decât altele pentru a fi în preajma copiilorCâinii Labrador, Golden Retriever și beagle tind să fie afectuoși cu copiii. Alte rase, cum ar fi boxerii, ciobăneștii germani, pitbullii sau Dobermanii, precum și pudelii francezi, pot fi rase mai impevizibile. Atunci când alegeți un animal de companie, țineți cont de caracteristicile animalului.Și în cazul alergiilor?Firele de păr, pielea moartă sau penele unor animale pot provoca simptome alergice la anumiți copii. Dacă și copilul dumneavoastră are alergii (eczeme, rinită alergică, astm) sau dacă există o istorie lungă de tulburări alergice în familia dvs., este posibil să nu fie o idee bună să aduceți un animal de companie acasă. Consultați-vă cu medicul pediatru sau cu un medic veterinar local. Pet Shop - oferteȘi în cazul bolilor?Aproape toate tipurile de animale de companie sunt o sursă potențială de boli care vă pot infecta copilul. De exemplu, toate reptilele pot fi purtătoare și transmițătoare ale bacteriilor salmonella, care provoacă diaree severă. Cu toate acestea, atâta timp cât copilul dumneavoastră urmează practici de igienă rezonabile, în special spălându-și mâinile după ce s-a jucat cu un animal de companie și înainte de a mânca, este în siguranță.Fiți conștienți de timpul pe care familia dvs. îl are pentru a avea grijă de un animal de companiePet Shop - idei pentru animale de companie Unele animale de companie, cum ar fi câinii sau pisicile, necesită atenție în fiecare zi. Câinii, mai ales, trebuie hrăniți, periați, curățați după ce își fac nevoile și scoși la plimbare. Alte animale de companie, cum ar fi pești, broaște țestoase, păsări, cobai și hamsteri necesită o atenție minimă și ar putea fi o opțiune bună pentru un copil mai mic care trebuie să învețe ce înseamnă să ai un animal de companie sau pentru o familie cu mai puțin timp la dispoziție. Un pește auriu trebuie să fie hrănit doar la fiecare două sau trei zile, iar apa se schimbă din când în când. Un câine nu poate fi neglijat nici măcar o zi.Este mai bine să începi cu un animal de companie tânăr sau unul mai în vârstă?Un animal mai în vârstă este, în general, o alegere bună pentru un copil, deoarece puii sau pisoii pot mușca chiar din joacă. Cu toate acestea, este de preferat să evitați animalele de companie mai în vârstă care au fost crescute într-o casă fără copii.