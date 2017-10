Sezonul nunţilor, în toi! Unde petrecem luna de miere şi cu câţi bani

1

aviz amatorilor...

O mica adaugare la acest articol: - pentru cei care doresc o luna de miere intr-o destinatie exotica din Marea Caraibelor sau America Centrala...verificati site-urile de specialitate in privinta vremii...s-au anuntat furtuni tropicale pana aproape de sfarsitul anului, in zona mentionata mai sus! Chiar sunt acum in zona aceasta cu un vapor...si va pot spune ca am sarit peste portul Caucedo(Republica Dominicana) - la cativa km de Santo Domingo...din cauza unei furtuni tropicale numita Chantal ! Recomand tuturor amatorilor de destinatii in zona aceasta sa se gandeasca de 3 ori inainte sa arunce o gramada de bani...si sa nu aibe parte de ce s-ar fi asteptat ! O saptamana(7nopti, 8zile) in Malta(destinatie cu plaje, cu distractie, multa istorie si activitati culturale)...m-a costat cu early booking 4800 RON(toate taxele incluse + zboruri directe Bucuresti-Malta), la hotel de 4stele cu demipensiune, cu centru spa(o sedinta completa inclusa) !