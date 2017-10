Sezonul de croaziere în portul Constanţa se prelungeşte

Sezonul de croaziere în portul Constanța se prelungește

Vremea călduroasă și calmă a încurajat companiile de navigație să prelungească sezonul de croaziere din Mediterana, Marea Neagră și de pe Dunăre. În portul Constanța, până pe 16 octombrie sunt anunțate încă 11 escale ale unor nave de pasageri maritime și fluviale.Dintre navele care vor vizita străvechiul Tomis se remarcă, în primul rând, „Queen Victoria”. Pachebotul are 293 m lungime și 23 m lățime. A fost construit în 2007, este înregistrat sub pavilion Insulele Bermude și aparține companiei „Carnival”. Nava poate lua la bord 2.014 pasageri și are un echipaj de 900 persoane.Din aceeași categorie de mărime face parte nava „Azura”, un pache-bot de 289 m lungime și 50 m lățime, construit în 2010, înregistrat sub pavilion Insulele Bermude și aflat în serviciul lui P&O Cruises. Poate lua la bord 3.096 pasageri și are un echipaj de 1.226 persoane.Programul escalelor în portul Constanța este următorul: „Clipper Odyssey” - pe 22 septembrie și 4 octombrie, „Queen Victoria” - pe 23 septembrie, „Kristina Katarina” - pe 27 septembrie, „Columbus 2" - pe 30 septembrie, Azura” - pe 30 septembrie, „Harmony G” - pe 4 și 16 octombrie, „Pacific Princess” - pe 7 octombrie, „Princess Daphne” - pe 13 octombrie, „River Adagio” - pe 8 octombrie.