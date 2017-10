Sesiunea de consultare cu tema achizitii publice

Astăzi, in intervalul 9:30 - 12:30 are loc, în cadrul proiectului Romania Competitiva, sesiunea de consultare cu tema achizitii publice. Potrivit Ministerului Economiei, sistemele actuale de control administrativ din domeniul achizițiilor publice sunt redundante, cu efecte parțiale și cu accent aproape exclusiv pe legalitatea procesului, lăsând deoparte calitatea acestuia, asigurarea eficienței cheltuielilor prin încurajarea concurenței și transparenței.Nu există capacități și abilități tehnice la nivelul autorităților contractante în identificarea necesității, pregătirea documentației de atribuire, evaluarea ofertelor și implementarea proiectelor. Monitorizare este scăzută, fiind axată pe activitatea statistică și nu pe performanțăOdată cu schimbarea cadrului legislativ prin adoptarea unui pachet de legi în domeniul achizițiilor publice în mai 2016, a fost dat startul unei noi abordări a cheltuirii banilor publici în România, în mod eficient și promovând competitivitatea. Achizițiile vor fi precedate de analizarea atentă a prețurilor fiecărui produs/serviciu/lucrare, a raportuluicalitate/preț și de studierea pieței. În plus, noua legislație aduce un grad sporit de transparență prin faptul că achizițiile se vor derulaexclusiv online, prin intermediul SEAP (în curând, noul sistem SICAP), până în 2018.O schimbare importantă o reprezintă împărțirea procesului de achiziție publică în trei etape:I. etapa de planificare/pregatire, inclusiv consultarea pieței;II. etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului/acordului-cadru;III. etapa de executarea și monitorizarea implementarii contractului/acordului-cadru.Practic, prin acestă abordare, se acordă o mai mare importanță etapei I de pregătire a procesului de achiziție și prin etapa a III-a se extinde reglementarea asupra executării contractelor (etapă nereglementată prin legislația anterioară).Etapa de planificare a achiziției introduce mai multe concepte și reguli noi, cum ar fi: conceptul strategiei de contractare / strategiei anuale, prin care sunt documentate temeinic deciziile referitoare la alegerea modalităților prin care vor fi realizate achizițiile publice menite să satisfacă necesitățile unei autorități contractante.