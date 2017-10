Serviciul de linie Pendik - Constanţa debutează cu stângul

Serviciul de linie Pendik - Constanța debutează cu stângul

Liniile de navigație se aseamănă în mare măsură cu transportul feroviar. Ca și trenurile, navele de linie - îndeosebi ro-ro-urile și ferry-boat-urile - trebuie să respecte cu strictețe orarul de plecare și de sosire în porturi. În caz contrar, respectivul serviciu de linie devine neinteresant, întrucât generează întârzieri în lanț și pierderi financiare.Linia Ro-Ro de pe ruta Pendik (Turcia) - Constanța se află la început de drum. Nu este cunos-cută și de abia de acum înainte va intra în atenția exportatorilor și transportatorilor auto. Pentru a fi atractivă trebuie să asigure avan-taje din toate punctele de vedere, dar mai ales să respecte orarul.Conform programului anunțat de operatorul UN Ro-Ro Ęțletmeleri AȚ, din Turcia, transportul pe această linie se derulează după următorul program: plecare din Pendik spre Constanța, în zilele de marți, joi și sâmbătă; plecare din Constanța spre, Pendik, în zilele de miercuri, vineri și duminică.„UND ATILIM” este primul Ro-Ro care începe serviciul pe această linie. Are 193 metri lungime, 26 metri lățime, capacitatea de 9.830 tdw și dezvoltă o viteză de 18,9 - 19,8 noduri. Nava este înregistrată sub pavilion Turcia.Conform programului, „UND ATILIM” ar fi trebuit să plece din portul Pendik pe 19 noiembrie, cu 1.500 tone de mărfuri încărcate pe TIR-uri. Pe 20 noiembrie, urma să ajungă la Constanța, să descarce rapid TIR-urile, să încarce altele și să plece în aceeași zi, spre Turcia. Datele de trafic arată că progra-mul nu a fost respectat. Potrivit marinetraffic.com, „UND ATILIM” a ridicat ancora abia pe 20 noiembrie, la ora 3,19, din portul Pendik. A ajuns la Istanbul la 7,43, de unde a plecat la 9,02. La rândul său, www.shipspotting.com infor-ma că nava urma să sosească în portul Constanța abia la ora 22,30. Ce anume a determinat abaterea de la grafic? Lipsa mărfii sau condițiile atmosferice? Nava încărcase doar 87 de TIR-uri, cu mult sub capacitate, iar la Constan-ța o așteptau doar 42 de TIR-uri. În plus, în dimineața zilei de ieri, în zona de coastă a României, plutea o ceață densă deasupra Mării Negre. Din cauza vizibilității sub 5 mile marine, navigația în porturile Constanța și Constanța Sud a fost suspendată între orele 6,45 și 11,45.Ruta Pendik - Constanța este în competiție cu linia Istanbul - Trieste, servită tot de navele companiei UN Ro-Ro Ęțletmeleri AȚ. Pentru a fi cât de cât eficientă, ea va trebui să-i smulgă celei din urmă un trafic de cel puțin 100 de TIR-uri cu marfă, la un transport, adică 300 de TIR-uri pe săptămână, pe fiecare sens. UN Ro-Ro Ęțletmeleri AȚ și-a exprimat speranța că noua rută de transport va fi atractivă pentru exportatorii și transportatorii care trimit marfa spre România, Europa de Est și Europa de Nord, via România, argumentând că prețurile oferite sunt foarte competitive. Potrivit datelor afișate pe site-ul companiei turcești, tariful (dus-întors) pentru transportul pe mare al unui semi-trailer este de 725 de euro, pentru o unitatea completă - 875 de euro, iar pentru un vehicul lung - 975 de euro. La transportul într-o singură direcție, tarifele sunt mai mici în cazul exporturilor și mai mari, la mărfurile de import.Pentru promovarea noului serviciu, armatorul a lansat promoția „Bine ați venit la Constanța Line”, care va dura până la sfârșitul anului. În cadrul ei, se acordă un bilet bonus la fiecare trei bilete plătite de o companie. În plus, se oferă rabaturi la rezervările on-line.Să sperăm că de la un transport la altul lucrurile se vor îmbunătăți. Orașul-port Constanța, România are nevoie de această linie de transport și trebuie să o susțină, căci de pe urma ei are de câștigat toată lumea. Tranzitarea țării noastre de sute de TIR-uri în fiecare săptămână va aduce mulți bani în conturile firmelor private, dar și în visteria statului.