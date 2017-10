Serviciile de întreţinere a drumurilor naţionale vor fi externalizate

Serviciile de întreținere a drumurilor naționale vor fi externalizate

A fost nevoie de tragedia de pe DN 22 C, în care trei persoane au fost ucise de un copac doborât de furtună, ca administratorul drumului - Direcția Regională de Drumuri și Poduri – să-și aducă aminte de responsabilitățile pe care le are privind plantațiile rutiere. Ordine cu drujba Desigur, lui Jean - Paul Tucan, aflat de numai două luni la conducerea direcției, nu i se poate imputa ceea ce predecesorii săi nu au făcut de-a lungul câtorva decenii. Cert este că, profund marcat de cele întâmplate, tânărul director general a dispus nu doar efectuarea unei anchete administrative privind responsabilitatea subordonaților săi în producerea accidentului rutier, dar a pus în mișcare mecanismul ce va face ca evenimente de acest fel să nu se mai repete. Ieri, la întâlnirea cu ziariștii, Tucan a anunțat că s-a trecut la inventarierea plantațiilor rutiere în regim de urgență. Toți copacii de marginea șoselelor vor fi marcați, înregistrați, iar cei care prezintă pericol pentru circulație, înlăturați. Deja se fac tăieri. Iar acolo unde cotele de exploatare a materialului lemnos sunt depășite, se solicită majorarea lor. Harta plantațiilor urmează să fie reactualizată. Șosele cu cântar Șeful DRDP a declarat că, pe DN 39, de la Eforie Sud până la 23 August, va fi înălțată cota drumului, în avans, în acest an, pentru a se evita repetarea calamităților provocate de ploile abundente. Totodată va fi soluționată și problema podurilor de la 23 August. Tucan a dezvăluit că activitatea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri era atât dezorganizată la venirea lui încât nu exista nici măcar un contract de salubrizare pentru drumurile naționale, gunoiul fiind mutat dintr-un loc în altul. Situația se va soluționa prin încheierea de contracte de prestări servicii cu firme specializate. Punctul de trecere de pe podul de la Giurgeni va fi modernizat. Se vor introduce sistemul de acționare a barierei cu ajutorul cardurilor electronice, monitorizarea video, panouri de semnalizare și cântare dinamice pentru autovehicule. De altfel, în întreaga rețea rutieră națională vor fi plasate cântare și sisteme video, pentru a stopa fenomenul depășirii sarcinii legale admise a autovehiculelor. În viitor, șoferii și proprietarii de mărfuri nu vor mai putea fenta legea, în cârdășie cu inspectorii rutieri. Pentru depășirea sarcinii vor primi amenzile acasă, în plic, așa cum le primesc pentru depășirea vitezei legale. Afaceri pe Autostrada Soarelui În cazul Autostrăzii Soarelui, Direcția Regională de Drumuri și Poduri a obținut aprobarea pentru încheierea de contracte cu servicii specializate pentru paza și monitorizarea patrimoniului căii rutiere. Ele sunt necesare deoarece pagubele produse de furturi și distrugeri se ridică la un milion de euro, afirmă Tucan. 