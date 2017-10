Serviciile de care beneficiază navigatorii sindicalişti

Serviciile de care beneficiază navigatorii sindicaliști

În prezent, Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și organizațiile afiliate, printre care se numără și Sindicatul Liber al Navigatorilor, asigură un pachet de servicii standard.Cel mai important dintre acestea este, fără îndoială, negocierea contractelor colective de muncă, în numele membrilor de sindicat și urmărirea respectării prevederilor lor.„Noi, conducerea SLN, negociem și semnăm contractele colective de muncă pentru navigatorii români. În plus, ni se cere punctul de vedere la orice negociere a contractului standard ITF și milităm pentru implementarea și respectarea acestora în toate companiile de navigație.În funcție de tipul de contracte, membrii noștri de sindicat se împart în trei categorii: cei aflați pe nave cu contracte colective de muncă negociate de SLN; cei aflați pe nave cu contracte colective de muncă standard ITF sau negociate de alte sindicate afiliate ITF; cei ce navigă pe nave ale căror contracte nu au fost negociate cu vreun sindicat. În cazul nerespectării contractelor semnate de SLN, de ITF sau de sindicate afiliate, orice problemă o rezolvăm rapid. Dificultățile apar în cazul în care membrii noștri se duc să muncească pe nave neacoperite de contracte colective de muncă negociate cu vreun sindicat. De aceea, îi avertizăm pe acei navigatori că, plecând pe astfel de nave, își asumă riscul să nu avem cum să intervenim. În astfel de cazuri, o acțiune în instanță are sorți de izbândă doar când se poate demonstra că respectivele contracte cuprind clauze abuzive”, a declarat Adrian Mihălcioiu, președintele SLN și șef al Inspectoratului ITF România.Un alt serviciu asigurat membrilor de sindicat este informarea și consilierea înainte de semnarea unui contract de îmbarcare. Navigatorii trebuie să cunoască contractele colective de pe navele lor și ce trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, un contract individual de muncă. „În cazul în care pleacă pe nave cu alte contracte decât cel standard ITF, îi explicăm fiecărui navigator ce trebuie să facă dacă întâmpină vreo problemă și îl înarmăm cu datele de contact la care să apeleze, la nevoie. Analizăm contractele și le arătăm ce clauze au fost omise și ce prevederi trebuie respinse. Îi sfătuim să accepte sau nu îmbarcarea. De asemenea, îi informăm despre navele pe care se vor îmbarca”, relatează liderul SLN.În cazul în care navigatorii solicită ajutorul, fie că este vorba de asistență juridică în România sau străinătate, SLN a intervenit, întotdeauna, rapid. Acest lucru este posibil datorită faptului că sindicatul dispune de resursele financiare necesare. „Până în prezent, nu a existat vreun caz care să nu fi fost soluționat favorabil pentru membrii noștri de sindicat. Pentru că avem un fond de sprijin, am acordat ajutoare materiale celor ce n-au beneficiat de asigurări sau compensații, din anumite motive. Intervenim material în caz de abandon, de neplată. Când este cazul, punem în mișcare întreaga rețea sindicală internațională, pentru a-i ajuta pe membrii noștri ”, a afirmat Mihălcioiu.Pentru a-i informa corect pe navigatori și a le face recomandări, SLN are acces la uriașa bază de date a ITF, privind flota mondială (nave, companii și istoricul lor, contractele de muncă etc.). Pentru comunicare sunt utilizate toate mijloacele: întâlnirile individuale și de grup cu marinarii, site-ul sln.org.ro, revista proprie „Cap Compas”, mass-media locală și națională. În plus, SLN a sprijinit financiar editarea câtorva cărți despre marinarii români.Sindicatul se implică, de asemenea, în organizarea Zilei Marinei Române (a turneului de tenis din Mamaia și a jocurilor marinărești din portul Tomis), a Zilei Internaționale a Navigatorului și a Zilei Maritime Mondiale, în organizare unor acțiuni educative pentru marinari (conferințe pe diverse teme și training-uri).Sindicatul se implică în asigurarea cadrului legislativ favorabil marinarilor. El îi reprezintă pe membri săi pe plan național și internațional. De regulă, pe plan internațional, reprezentarea se face prin intermediul ITF și a Federației Transportatorilor Europeni - ETF. Pe plan național, începând din 1990, nu există act normativ important referitor la navigație și navigatori ori convenție internațională ratificată de România, care să fi fost promovate fără implicarea SLN: Legea privind siguranța navigației (OG nr. 42 din 1997), legea de ratificare a Convenției 147/1976 referitoare la standardele minime la bordul navelor, a convenților privind documentele de identitate ale navigatorilor, orele de muncă, hrana la bord, a Convenției MLC 2006.La cererea SLN au fost adoptate actele normative privind asigurarea pentru caz de abandon și neplată a echipajelor recrutate prin intermediul agențiilor de crewing din România. De această prevedere au beneficiat numeroși navigatori până în prezent. Este semnificativ faptul că ITF a preluat inițiativa SLN și a introdus-o între prevederile MLC 2006. De altfel, SLN a reprezentat navigatorii români la reuniunea din 2006, de la Geneva, în care Organizația Internațională a Muncii a adoptat această convenție.Trebuie amintit faptul că, la sfârșitul anilor ’90, când de flota maritimă națională s-a ales praful, SLN a reușit să deschidă piața internațională a muncii pentru navigatorii români. „Am fost promotorii negocierii primelor contracte colective de muncă cu armatorii străini, care au asigurat mii de locuri de muncă pentru ofițerii și nebrevetații români. Primul l-am semnat cu norvegienii de la Barklav. Au urmat contractele cu V.Ships, Sea Trans. Baza de date cu navigatorii români am pus-o la dispoziția unor mari companii, care și-au deschis agenții de crewing în România, fapt ce a condus la recrutarea masivă de personal navigant din țara noastră.”Tot în acea perioadă au fost adoptate HG nr. 10 și HG nr. 72 din 1997, care prevedeau asigurarea navigatorilor în caz de abandon. Măsura a fost necesară întrucât chiar statul român își abandonase navele prin diverse porturi ale lumii. Numeroase echipaje erau neplătite de luni de zile și trăiau în condiții inumane: fără hrană, fără apă și combustibil, mulți marinari fiind bolnavi. „În anii 1995 - 2000, am avut o contribuție decisivă la recuperarea drepturilor navigatorilor, reușind să obținem aprobarea mai multor hotărâri de guvern prin care s-au achitat drepturi salariale restante în valoare de peste 50 milioane de dolari”, își aduce aminte liderul SLN.