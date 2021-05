Semnătura electronică, un pas important spre digitalizare

Semnătura electronică sau semnătura digitală reprezintă conform Legii nr.455 din 18 iulie 2001, certificarea unor date în format electronic care sunt ataşate şi care servesc ca metodă de identificare. Deşi legea este dată de zece ani, instituţiile publice care trebuiau să o folosească, fie nu au aplicat legea, fie nu au avut sistemul implementat. Doar 10% dintre români interacţionează online cu instituţiile statului trimiţând formulare online, comparativ cu media europeană care este de 35%. Acum, pentru că România a intrat în cursa digitalizării, procesul de utilizare a semnării documentelor cu ajutorul tehnologiei a intrat în linie dreaptă.





„Eu ca şi agent economic de nivel mediu nu am fost nevoit să folosesc semnătura electronică în relaţia mea cu furnizorii sau cu instituţiile statului. Dar dacă voi fi pus în situaţia de a o folosi, o voi face”, ne-a spus Claudiu P., administratorul unei firme de comerţ cu amănuntul.







Câte tipuri de semnături digitale există





Sunt trei tipuri de semnături: semnătura electronică simplă cu care se pot semna documentele electronice cu nivel scăzut de risc. Poate fi ataşată unui cont de e-mail ca semnătură biometrică făcută pe un format digital. Semnătura electronică avansată are un nivel mediu de încredere. Cu ea se pot semna documente cu nivel mediu de risc, cum ar fi formulare, deconturi sau cereri de concediu. Şi pe locul trei, se situează semnătura electronică calificată care oferă cel mai ridicat nivel de încredere. Dar pentru a o obţine, este nevoie de un certificat digital calificat. „Certificatul digital calificat este o „carte de identitate virtuală” care îţi permite identificarea pe internet şi îţi oferă garanţia că persoana care a semnat este certificată să semneze. Oferă valoare legală documentelor în format electronic şi permite transmiterea online în siguranţă către instituţiile publice sau parteneri de afaceri”, a precizat Lili T., jurist firmă de consultanţă.





Băncile oferă pachete intermediare pentru clienţii lor





În România există doar cinci furnizori de servicii de certificare care sunt acreditaţi de Ministerul Comunicaţiilor. Băncile au încheiat parteneriate cu unii dintre furnizori şi pun la dispoziţia clienţilor, persoane juridice, pachete de semnătură electronică. Certificatele au o valabilitate de un an, doi sau de trei ani. Cele mai solicitate sunt cele cu valabilitatea de un an. Pachetul complet de la furnizor, pentru un an, costă între 47 de euro şi 35 de euro, fără TVA. În ultimul an, unele bănci au oferit clienţilor pachete gratuite pentru semnătura electronică. Pentru a extinde sfera de utilizare a semnăturii digitale, Guvernul a aprobat de curând, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă prin care semnătura electronică va putea fi folosită în relaţiile de muncă, dar fără a obliga salariatul să o folosească. Dar, ca un document să fie legal trebuie să aibă acelaşi tip de semnătură. Probabil, că vor mai trece zece ani până când semnătura electronică să fie folosită pe scară largă.