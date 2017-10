Segmentul IT sare de 2,1 miliarde euro, în creştere cu 28%

Segmentul IT sare de 2,1 miliarde euro, în creștere cu 28%

Piața autohtonă de IT a ajuns la 2,1 miliarde euro, în 2008, în creștere cu 28% față de anul anterior, potrivit raportului publicat ieri de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI). Segmentul IT s-a evidențiat printr-o contribuție de 7 miliarde la PIB, adică circa 10% (inclusiv comunicațiile). De asemenea, sectorul IT a atras circa 800 milioane – 1 miliard euro din totalul investițiilor străine, de 8 miliarde euro. În prezent, din estimările MCSI, numărul de angajați din industria IT este de 55.000 – 60.000 persoane.