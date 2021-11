Sectorul de morărit şi panificaţie, lovit de majorarea preţurilor la materia primă şi utilităţi

Sectorul de morărit şi panificaţie este cel mai lovit în acest an, pe fondul scumpirilor materiilor prime şi utilităţilor, a declarat Aurel Popescu, preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase, ROMPAN. Deşi în 2021 a fost o recoltă bogată la cereale, preţul grâului aproape că s-a dublat. „Luăm grâul cu 1.450 lei/tona faţă de 850 de lei anul trecut. Toată lumea spune că avem o producţie bună de grâu anul acesta, dar grâul este un produs tranzacţionat la bursă pe piaţa mondială şi toată lumea lucrează după preţul pe bursă. Aşa cum este preţul la bursa de la Chicago sau la cea de la Paris, aşa se reflectă a doua zi în preţul grâului în Portul Constanţa. Nu avem noi de câştigat şi poate nici producători agricoli nu mai sunt aşa de mulţi care deţin grâu. Grâul de pe stoc, în jur de 5-6 milioane de tone este în posesia traderilor şi să fim realişti: ei fac preţul în funcţie de piaţa mondială", a precizat Popescu. El este îngrijorat şi de faptul că vânzările vor scădea, pentru că şi puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu atâtea scumpiri. „O îngrijorare mare o avem din partea salariaţilor, pentru că atunci când o să primească facturile mărite o să ne zică că nu le mai ajunge salariul. Toate acestea nu ştiu unde o să ne ducă, la dublarea preţurilor? Nu ştiu ce să spun, dar în orice caz lucrurile sunt scăpate de sub control. Eu am primit la brutărie notificare la energie pentru un preţ de cinci ori mai mare şi de şase ori la gaze, colegii din ţară au primit de la 200 de lei şi ceva de lei pe MW la 2.500 de lei, de 12 ori i-a crescut preţul la energie. Este inadmisibil. Nu ştim ce se întâmplă, au scăzut resursele pe plan mondial sau cineva îşi bate joc de noi?", a subliniat şeful ROMPAN. În perioada următoare preţul pâinii se va majora cu 10-15%, iar cozonacii de sărbători se vor scumpi cu siguranţă, pentru că nu mai pot fi menţinute preţurile de producţie aceleaşi. Reprezentanţii Rompan vor solicita Ministerului Agriculturii o schemă de ajutor pe fonduri europene pentru investiţii în utilaje performante.