Sectorul construcţiilor se va relansa în 2010

Sectorul construcțiilor se va relansa în 2010

Economia României are nevoie de un motor care să o relanseze. De-a lungul anilor, acest rol l-au jucat ba exporturile (încurajate de impozitul pe profit de 6%, pe vremea Guvernului Isărescu), ba sectorul construcțiilor, ba cota unică de impozitare, de 16%, a veniturilor și profitului, ba investițiile de capital, ba piața imobiliară. În perioada 2005 - 2008, s-a întâmplat ca economia să meargă cu patru motoare deodată: cota unică, investițiile de tot felul, construcțiile de locuințe și piața imobiliară. Rezultatele s-au văzut: România a înregistrat ritmul cel mai înalt de creștere economică din Uniunea Europeană. Astăzi, toate motoarele sunt oprite. Doar cota unică a rămas în funcțiune, dar forța ei este mult prea mică pentru a accelera ritmul economiei naționale. Speranțele tuturor se îndreaptă spre sectorul construcțiilor. Se spune că atunci când un constructor urcă pe schele, alți 20 de lucrători din diferite sectoare au de lucru. De sectorul construcțiilor depind o mulțime de locuri de muncă din industria mate-rialelor de construcții și comerțul cu ele, din carierele de nisip, calcar și piatră, din industria siderurgică, din cea a sticlăriei, din petrochimie, din transporturile rutiere, feroviare și navale, din învățământ și cercetare științifică. În 2009, companiile de construcții au înregistrat o scădere de 20% până la 60% a cifrei de afaceri. Prea puține au fost cele care au putut să se laude cu un volum de activitate mai mare decât în 2008. Numeroase firme - de regulă dintre cele mici - au fost nevoite să tragă obloanele. Evident, comerțul cu materiale de construcții a fost afectat. „În acest an, noi am înregistrat o diminuare cu 10% a vânzărilor, comparativ cu 2008" - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gheorghe Ciurea, directorul general al SC „Comat Constanța“ SA. Cunoscuta companie este unul dintre cei mai importanți operatori de pe piața comerțului cu materiale de construcții. „Am reușit să menținem un nivel ridicat al activității într-un an de criză, cu mari eforturi - afirmă Ciurea. Ne-am reorientat spre segmentul întreprinderilor mici și mijlocii, care ocupă o pondere de 30 - 40% din clientela noastră.” Anul 2010 va trezi la viață sectorul construcțiilor, prognozează Gheorghe Ciurea. Pe ce se bazează optimismul său? El are în vedere relansarea investițiilor guvernamentale, ale mediului de afaceri și populației. Guvernul Boc a anunțat că va menține cota de 20% din bugetul de cheltuieli, pentru susținerea programului de investiții. Pe de altă parte, pe fondul relansării economiei mondiale, agenții economici din România își recapătă încrederea în viitorul afacerilor lor. Ca urmare, vor relua programele de investiții întrerupte din cauza crizei sau vor porni investiții noi. Dacă nu o vor face, va crește decalajul dintre ei și concurență și vor fi scoși de pe piață. Construcția de locuințe se va relansa, pentru că, după un an de relativă stagnare, presiunea nevoilor locative este și mai mare în rândul populației. Nu trebuie omis un alt aspect important: criza economică a dat jos multe prețuri. Materialele de construcții sunt astăzi mai ieftine decât în 2008. Prețurile terenurilor s-au redus substanțial, iar constructorii și-au diminuat cheltuielile cu regia și cota de profit. Într-un cuvânt, din perspectiva costurilor materiale și de manoperă este momentul propice pentru investiții. „Acum, totul depinde de evoluția creditelor. Dobânzile sunt încă ridicate. Băncile comerciale ar trebui să-și schimbe strategia și să vină în sprijinul investitorilor “ - afirmă Ciurea. În 2009, sistemul bancar românesc a profitat de pe urma crizei economice, a crizei politice și a debilității bugetului de stat. Băncile comerciale au obținut rezultate financiare superioare anului 2008 pentru că statul s-a împrumutat masiv. Acest fapt le-a permis să ducă o politică a dobânzilor înalte și să câștige mai mult, cu eforturi și cheltuieli mai mici. Dacă Guvernul Boc va obține tranșele de împrumut de la FMI și va fructifica finanțările de la UE, statul se va retrage de pe piața creditelor. În acest caz, concurența dintre bănci va crește și creditul se va ieftini. Cu cât mai repede se va întâmpla acest lucru, cu atât motoarele economiei naționale se vor pune în mișcare mai repede.