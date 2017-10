Sectorul construcţiilor e în cădere liberă

Sectorul construcțiilor e în cădere liberă

Constructorii o duc din rău în mai rău. Asta spun datele Institutului Național de Statistică. În primele șapte luni ale anului 2010, comparativ cu aceeași perioadă din 2009, volumul lucrărilor de construcții a scăzut cu 17,0%. Cele mai mari diminuări s-au înregistrat la lucrările de construcții noi (-24,2%) și la lucrările de reparații capitale (-13,2%). În schimb, la lucrările de întreținere și reparații curente s-a consemnat o creștere de 9,1%. Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor a scăzut la toate componentele, astfel: la clădirile rezidențiale cu 37,3%, la clădirile nerezidențiale cu 23,1%, iar la construcțiile inginerești cu 1,8%. În luna iulie 2010, sub impactul majorării TVA la 24%, sectorul construcțiilor a înregistrat cel mai puternic recul. Volumul lucrărilor (serie brută) s-a redus față de luna iunie cu 30,5%. La lucrările de reparații capitale, scăderea a fost de-a dreptul dramatică (-52,3%). Celelalte tipuri de lucrări au fost marcate și ele de diminuări majore: construcțiile noi (-32,0%), lucrările de întreținere și reparații curente (-8,7%). Trebuie precizat că statistica oficială are în vedere doar lucrările de construcții fiscalizate, nu și pe cele efectuate „la negru” și fără nicio autorizație. În acest an au luat o amploare extraordinară lucrările de reabilitare termică a blocurilor, dar prea puține dintre ele sunt înregistrate în evidențele contabile. De altfel, sectorul construcțiilor este cunoscut ca fief al economiei subterane și ca bastion al muncii la negru. Perspectivele din construcții rămân sumbre, dacă avem în vedere faptul că numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, eliberate în primele șapte luni ale acestui an a fost de numai 24.093, în scădere cu 15,1% față de perioada corespunzătoare a anului precedent.