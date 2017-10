Sectorul agricol românesc are nevoie de 1.600 de specialişti

Se caută specialiști în agricultură!

Sectorul agricol românesc are nevoie de 1.600 de specialiști

Ieri, Centrul de Informare Tehnologică al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța a organizat un seminar pentru fermierii constănțeni, cu tema „Specialist în agricultură - Carieră de perspectivă”. Forța de muncă din agricultură este îmbătrânită, iar sectorul are nevoie de tineri specialiști pentru a ieși din situația dezastruoasă actuală. Acțiunea a fost realizată în baza acordului de parteneriat cu Universitatea „Ovidius“, Facul-tatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole și cu Oficiul Județean pentru Consultanță Agricolă (OJCA) Constanța. „Potențialul agricol al Do-brogei este foarte ridicat. Din păcate, în prezent, mediul agricol nu mai oferă locul unde studentul poate să învețe și să afle informații care nu se găsesc în cărți. Nu mai are unde să practice lucrurile pe care le învață la școală. De aceea e necesar ca fermierii să dea o mână de ajutor mediului academic și să-și împărtășească experiența cu studenții noștri”, a declarat Violeta Simionescu, șeful catedrei de științe agricole din cadrul Universității „Ovidius“. Doar un specialist poate să rezolve problemele actuale ale agriculturii românești. „Agricultura după ureche nu se mai poate. Dacă înainte eram un mare producător de caise și piersici, astăzi asistăm la decimarea livezilor. Trebuie să înlocuim pomii fructiferi îm-bătrâniți. Deficitul de umiditate al solului este din ce în ce mai mare, iar consumul de fer-tilizator la hectar a scăzut semnificativ, în ultimii ani”, a mai spus Violeta Simionescu. Reprezentantul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța, Iancu Șapera, prezent la seminar, i-a dat dreptate cadrului academic. „Agricultura poloneză are un specialist la 250 de exploatații agricole. Noi avem un specialist la aproximativ 450 de exploatații agricole. Descentra-lizarea sectorului agricol se va realiza la un moment dat. Mai avem nevoie de 1.600 de specialiști. În prezent, există o cerere serioasă de forță de muncă în agricultură. Fermierii și funcționarii din instituțiile specializate sunt trecuți de prima tinerețe”, a explicat Iancu Șapera. Însă, degeaba avem specialiști dacă nu avem tehnologie performantă. În plus, tinerii specialiști ar putea fi mai deschiși la perspec-tiva asocierii în agricultură. „Avem exemplul țărilor vestice. Acolo sectorul este în întregime cooperativizat. Există chiar o fărâmițare mai accentuată a exploatațiilor agricole decât la noi, însă majoritatea fermierilor sunt într-o formă asociativă sau alta. Să nu mai vorbim de diviziunea muncii din Vestul Europei. Au specialiști pe fiecare sector, fitosanitar, de producție și chiar de desfacerea pro-duselor și marketing”, a precizat directorul Centrului de Informare Tehnologică al CCINA Constan-ța, Theodor Geambașu.