Secretarului UJSL CNSLR - Frăţia, Gheorghe Ungureanu, i se pregăteşte debarcarea

Secretarului UJSL CNSLR - Frăția, Gheorghe Ungureanu, i se pregătește debarcarea

La vârful Uniunii Județene a Sindicatelor Libere CNSLR - Frăția a crescut tensiunea sanguină. Excesul de adrenalină a fost provocat de recenta decizie a biroului operativ. În reuniunea de vineri, la propunerea unuia dintre membri, organul colectiv a luat o hotărâre ce deschide drumul suspendării din funcția de secretar a lui Gheorghe Ungureanu - un activist vechi al mișcării sindicale post-revoluționare, din Constanța. Echipa „de aur” La data de 14 ianuarie 2004, când a fost ales actualul birou operativ, liderul Marian Foca declara pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Sunt reprezentantul unei generați de aur a mișcării sindicale românești. Echipa cu care am plecat la drum, în mare parte, a rămas aceeași. Pentru mandatul acesta noi am luptat în fiecare zi, de la începutul mandatului trecut. Am fost conștienți că, dacă facem treabă, oamenii ne vor realege. Cine crede că își poate rezolva doar interesele sale, fără ca oamenii să îl dea la o parte, se înșeală. Noi, la sindicate, avem clară dimensiunea statutului trecător pe care îl deții la un moment dat.” Printre realeșii din echipa generației de aur, despre care vorbea Foca, se număra și Gheorghe Ungureanu. Atunci, 155 de delegații i-au acordat un nou mandat de secretar. Voturile „pentru“ au fost la fel de numeroase în cazul său ca și cele primite de președinte și unii vicepreședinți. Cei ce l-au ales fuseseră informați că Ungureanu deține și funcția de director al Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Dar ei au considerat că aceste două funcții sunt compatibile. Un scaun jinduit Au trecut aproape trei ani de zile de la alegeri. Brusc, cumulul de funcții nu mai este privit cu ochi buni. Din informațiile noastre, tocmai acesta ar fi pretextul pentru mazilirea lui Ungureanu. Motivul real este, probabil, cu totul altul. Atunci când e vorba de funcții se aplică, întotdeauna, regula: „Dă-te jos din scaun, să mă urc eu!“ Și în acest caz, cu certitudine, cineva jinduiește la scaunul de secretar sau mai bine zis, la indemnizația aferentă, de 400 lei net, care – să fie clar! – nu merită atâta zbucium și sânge rău. Liderii uniunii încearcă să țină „afacerea” departe de ochii gazetarilor. Atât președintele, cât și secretarul, refuză să facă declarații, susținând că problemele sindicatului nu se rezolvă în presă. Îmboldit să răspundă la întrebările noastre, Foca a acceptat să facă un singur comentariu: „Biroul a luat decizia să se propună consiliului extraordinar al uniunii, care va avea loc pe data de 19 septembrie, să se analizeze activitatea secretarului Gheorghe Ungureanu. Acest organism va lua o decizie, care poate fi de menținere sau de suspendare din funcție.” Cutia Pandorei Indiferent ce va hotărî consiliul UJSL, punerea în discuție a activității lui Ungureanu va deschide o adevărată cutie a Pandorei. De ce? Pentru că uniunea nu poate trata chestiunea cumulului de funcții în mod discriminatoriu. Secretarul nu e singurul lider care ține doi pepeni într-o mână. Unii colegi de-ai lui fac echilibristică cu trei, patru sau cinci funcții sindicale, economice și din administrația locală. Doar ei și Dumnezeu știu cum de reușesc să nu le scape. Dacă munca lui Ungureanu este pusă sub microscop, sub pretextul că suferă din cauza cumulului de funcții, atunci colegii lui, „cumularzi", au dreptul statutar să beneficieze de același tratament. 