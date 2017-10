Secretarul general al IMO, în vizită la CERONAV

Kitack Lim, secretarul general al Organizației Maritime Internaționale - IMO, este în vizită în România, cu prilejul aniversării a 40 de ani de la înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Perso-nalului din Transporturi Navale - CERONAV. El este însoțit de Frederick Kenney (director of legal affairs and external relations division) și de Milhar Fuazudeen (head of the maritime training and human element section, maritime safety division).Cei trei înalți reprezentanți ai IMO vor participa la conferința de presă aniversară, care va avea loc astăzi, 16 iunie 2016, începând cu ora 19,15, în Baza Nautică a CERONAV. Prezența acestor oficialități reprezintă o recunoaștere a CERONAV ca fiind una dintre cele mai prestigioase instituții de pregătire maritimă din lume, precum și o confirmare a poziției importante pe care România o are în cadrul IMO. Aceasta este organismul ONU de reglementare a transportului maritim la nivel global. Organizația s-a înființat în 1948 și include 171 de state membre și 3 state cu statut de membru asociat. România este stat membru al IMO din 20 martie 1965.