Seceta prelungită pune în pericol culturile de porumb şi floarea soarelui

Seceta prelungită pune în pericol culturile de porumb și floarea soarelui

Seceta care a cuprins Europa în această vară este cea mai gravă din ultimii 60 de ani. Nu este de mirare că unele autorități locale din vestul continentului au fost nevoite să impună măsuri de raționalizare a apei.Pentru România, seceta este musafirul de care nu mai scapă. Sosește neinvitată când începe recoltatul grâului și nu mai pleacă din țară până ce stă mustul din fiert. Așa a fost în 2014, în 2015 și 2016. Scenariul se repetă, cu unele variațiuni, și în 2017.v v vCei mai afectați sunt agricultorii. În reportajele televiziunilor, culturile de porumb și floarea soarelui cerșesc apă, iar fermierii caută în zadar ivirea unui nor de ploaie, pe cerul de foc. Niciun cuvânt despre irigații, semn că noțiunea a dispărut din vocabularul multor agricultori.Să ne amintim că fostul ministru al agriculturii, Daniel Constantin, reușise să treacă Legea îmbunătățirilor funciare prin Parlament, dar Guvernul Cioloș nu a prevăzut în bugetul anului 2016 miliardul de euro pentru refacerea infrastructurii primare a sistemului național de irigații. Mai mult, i-a împiedicat pe fermieri să acceseze fondurile europene pentru achiziționarea utilajelor de irigații.Deși există finațare europeană pentru investițiile din agricultura românească și în ciuda faptului că s-au depus numeroase proiecte pentru achiziția de instalații de irigații, Guvernul Cioloș nu a fost în stare să facă cele patru comisii care trebuiau să avizeze proiectele fermierilor.În anul 2017, ministrul agriculturii, Petre Daea, a aprobat, printr-un ordin, programul de refacere a sistemului de irigații, astfel ca, până în anul 2020, să fie reabilitate instalațiile de irigații de pe 2 milioane de hectare. În prima etapă a programului, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare va reabilita 40 de amenajări de irigații, în etapa a doua, 37 de amenajări, iar în a treia, 9 amenajări. Valoarea totală a investiției se ridică la 1,4 miliarde de lei.De bunele intenții ale ministrului nu mă îndoiesc, în schimb am mari îndoieli în ceea ce privește reușita. Am în vedere deficitul bugetar în creștere, lipsa resurselor pentru refacerea infrastructurii primare a sistemului de irigații și numeroasele piedici întâmpinate de fermierii în accesarea finanțării europene pentru achiziționarea instalațiilor de irigație.Trebuie precizat faptul că suprafața agricolă a țării este de 14,8 milioane de hectare, din care 10 milioane de hectare reprezintă terenurile arabile. Din raportul de activitate pe 2016 al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funiciare, rezultă că suprafața efectiv irigată mai curând scade, decât crește. În anul 2013, la nivelul țării, au fost udate 369.845 hectare de cultură. În 2014, doar 261.032 hectare. În 2015, suprafața a crescut la 441.497 hectare, pentru ca în 2016 să scadă la 306.890 hectare, sub nivelul anului 2013.Din suprafața agricolă a județului Constanța, de 484.000 hectare, până în 1990 se irigau 420.000 hectare. În momentul de față se irigă doar 2.000 hectare.v v vDar să vedem cum stau lucrurile pe la noi, prin județ. Ploile care au căzut în urmă cu zece zile, cu cantități de apă de 20 până la 50 litri pe metru pătrat, au mai domolit furia secetei, afirmă Gheorghe Lămureanu, vicepreședintele Ligii Agricultorilor Privați.„Deocamdată, în județul Constanța, nu avem semnalate cazuri de compromitere a culturilor din cauza secetei. Starea de vegetație a plantelor e bună. Viitoarele recolte de floarea soarelui și porumb sunt promițătoare”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Irina Brunchental, directorul Direcției pentru Agricultură a Județului Constanța.Singura certitudine pe care au, la această oră, fermierii constănțeni sunt recoltele bune obținute la păioase, comparabile cu cele din 2016. La grâu, de pe o suprafață de cultură de 186.855 hectare, s-a obținut o producție de 4.682 kilograme la hectar, la secară 3.015 kilograme la hectar (de pe 200.000 de hectare), la orz, 5.116 kilograme pe hectar (de pe 28.410 hectare), iar la orzoaică, 5.152 kilograme pe hectar (de pe 18.945 hectare).