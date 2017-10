Secetă la vară, în Dobrogea?

Au venit vești nu tocmai bune pentru agricultorii din Dobrogea. Ion Sandu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat ieri, în cadrul unui forum de specialitate, că partea de sud-est a României se va afla sub secetă în lunile iulie și august.„Ca estimări de precipitații, în aprilie acestea vor fi, dacă nu peste normele climatologice, cel puțin egale cu acestea. În mai, vor fi canti-tăți mari de precipitații, iar în iunie acestea vor fi cel puțin egale cu normele climatologice. Deja din luna iulie cantitățile de precipitații vor fi mult sub normele climatologice. În august, prognoza arată mult mai rău și îmi doresc să nu se realizeze pentru că dacă producția de grâu va fi bună din punct de vedere al rezervei de umiditate, pentru porumb și celelalte culturi vor fi probleme. Concluzia este că la prognozele ac-tuale și rezerva de umiditate pentru lunile iulie și august trebuie să ne așteptăm ca toată zona de sud-est a țării să fie sub secetă. Ne dorim să nu se realizeze, dar după cum au evoluat lucrurile în ultimii ani se pare că vom avea o secetă la fel de dură ca în anul trecut”, a declarat Ion Sandu.