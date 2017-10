Seceta a majorat preţul la struguri cu 20%

Seceta a majorat prețul la struguri cu 20%

Seceta prelungită care s-a abătut asupra județului și lucrările de irigații insuficiente pentru a putea asigura o dezvoltare normală a culturilor a determinat începerea campaniilor de recoltare cu până la o lună de mai devreme. Potrivit informațiilor oferite de către Marian Stănescu, inspector șef în cadrul Serviciului de Inspecții Viticole al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Con-stanța, aceeași situație se înregistrează și în cazul culturilor de viță de vie. Mai mult decât atât, tot din cauza secetei, producțiile realizate la hectar sunt cu până la 20% mai mici decât cele înregistrate în condiții normale. „Chiar dacă nu la fel ca în cazul celorlalte culturi, seceta a afectat într-o oarecare măsură și producția de struguri din acest an. Tocmai din acest motiv, în zona Ostrov-Cernavodă lucrările de recoltat au fost deja demarate. Totuși, privind partea bună partea bună a lucrurilor, deși sunt mai puțini, din cauza secetei prelungite, strugurii au o mai mare concentrație de zahăr, ceea ce le sporește calitatea”, declarat Marian Stănescu. În actuala campanie agricolă, la nivelul județului Constanța, supra-fața cultivată cu viță de vie a totalizat 10.567 de hectare. Dintre acestea, 8.700 au fost soiuri de viță de vie pentru struguri de vin, restul de aproximativ 1.700 de hectare fiind soiuri de struguri de masă. Producția estimată de către specialiști pentru campania agricolă din acest an este cuprinsă între 6.000 și 8.000 de kilograme de struguri în cazul soiurilor de struguri de vin și între 10.000 și 12.000 de kilograme în cazuri soiurilor de struguri de masă. „Producțiile medii pe ambele categorii de struguri sunt cuprinse între 8.000 și 10.000 de kilograme în cazul soiurilor de struguri de vin și între 12.000 și 16.000 de kilograme în cazul soiurilor de struguri de masă. Cifrele estimate de noi sunt pentru zonele în care au mai fost efectuate lucrări de irigații, pentru că în celelalte zone, cum ar fi Chirnogeni sau Ciocârlia ne așteptăm la producții și mai mici”, a mai adăugat Marian Stănescu. De asemenea, ca urmare a acestor rezultate, specialiștii din cadrul Direcției Agricole Constanța estimează, pentru perioada imediat următoare, o majorare a prețurilor atât în cazul strugurilor de masă, cât și în cazul strugurilor de vin. 