Seceta a dus la creşterea şomajului în România şi Ungaria

Seceta a dus la creșterea șomajului în România și Ungaria

Rata șomajului în zona euro a rămas neschimbată în iunie 2007, față de luna precedentă, situându-se la 6,9%, dar este mai mică față de iunie 2006, când a fost de 7,9%. La nivelul Uniunii Europene, indicele șomajului a scăzut de la 7%, în luna mai, la 6,9%, în iunie 2007. Cele mai mici rate au fost înregistrate în Olanda – 3,3%, Danemarca – 3,5%, Cipru – 3,9% și Irlanda – 4%. Șomajul cel mai ridicat l-au avut Slovacia - 10,7% și Polonia - 10,2%. România a înregistrat o rată a șomajului cu puțin peste medie, de 7,3%. La nivelul Uniunii Europene, indicele șomajului este supus efectului sezonalității. Aceasta înseamnă că nivelul lui este mai ridicat iarna și scade vara, când activitățile sezoniere din agricultură, turism și chiar construcții asigură locuri de muncă în plus. Astfel, în decembrie 2006, rata era de 7,5%. Ea a scăzut treptat până la 6,9% în iunie. Surprinzător, în România lucrurile se petrec pe dos. Potrivit datelor prezentate de „Eurostat" (institutul de statistică al Uniunii Europene), șomajul din țara noastră a crescut de la 6,5%, cât era în lunile ianuarie, februarie și martie 2007, la 7,3%, în mai și iunie. Care este explicația? În dosul acestor cifre se pot ascunde multe fenomene al căror efect este reducerea gradului de ocupare a forței de muncă: falimente, restrângeri ori reorganizări de activități. Toate sol-date cu concedieri. Probabil că agricultura a avut rolul cel mai mare în creșterea nivelului șomajului. Seceta cruntă din acest an a eliberat numeroase brațe de muncă de la cultura câmpului, din livezi și din zootehnie. Pe de altă parte, agri-cultura nu a mai generat locuri de muncă sezoniere. Ipoteza este susținută și de evoluția șomajului din Ungaria – cunoscută ca unul dintre producătorii și exportatorii de cereale semnificativi din zonă -, care s-a confruntat, și ea, cu aceleași probleme de climă. Rata șomajului în țara vecină a crescut de la 7,3%, în ianuarie, la 7,7%, în iunie. Evoluția șomajului din România are loc pe fondul adâncirii crizei forței de muncă. Numeroase sectoare economice – precum industria navală, construcțiile, turismul –se plâng de lipsa lucrătorilor calificați, care nu pot fi recrutați, însă, din armata, în creștere, a șomerilor.