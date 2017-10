Seceta a dus la creşterea incidentelor de navigaţie pe Dunăre

Seceta a dus la creșterea incidentelor de navigație pe Dunăre

Nivelul apelor Dunării continuă să se mențină scăzut, obligând navele să încarce mai puțină marfă. Pe data de 7 august, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA – Giurgiu anunța că la Cernavodă nu mai pot opera nave cu pescaj mai mare de 1,70 m. Evenimentele de navigație cauzate de scăderea adâncimilor s-au înmulțit în urma secetei, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber", Valentin Șerbănescu, directorul general al Autorității Navale Române. Astfel, în urmă cu câteva zile, un împingător s-a pus pe uscat în zona Turnu Severin, alegându-se cu o gaură de apă. În această vară, mai multe convoaie de barje s-au pus pe uscat. Din fericire, au fost repuse pe linia de plutire. A fost necesar să se desfacă convoaiele și să se remorcheze barjele una câte una. „Dunărea a devenit fluviu comunitar. Consider că este necesar un efort comun al Uniunii Europene, al României și Bulgariei, pentru eliminarea pragurilor pe Dunărea de Jos, astfel încât circulația navelor să se desfășoare în condiții normale" – spune șeful ANR. Pe Dunăre circulă 2.285 nave românești, din care: 64 nave de transport pasageri (de diferite capacități, de la 12 locuri în sus), 74 remorchere și 132 împingătoare, 41 remorchere - împingătoare, 60 nave autopropulsate pentru transportul mărfurilor (din care un tanc petrolier), 1.211 nave fără propulsie pentru transportul mărfurilor, numeroase nave tehnice și de serviciu de diferite tipuri. La acestea se adaugă sute de nave pentru transportul navelor și pasagerilor sub pavilion bulgăresc, sârbesc, rusesc, ucrainean, german și austriac.